‘Oeps’-momentje vrachtwagenchauffeur Vomar

Woensdagmorgen had de vrachtwagenchauffeur van de Vomar een echt ‘Oeps’-momentje. Hij reed in de Van Baarstraat achteruit de laad- en losstrook op voor het magazijn van de Vomar, maar zag daarbij een groot aantal containers over het hoog.

Grote paniek brak uit in de Drukkerij, want even daarvoor werd er een auto geparkeerd. Gelukkig vielen alle kratten net mis van de auto. De chauffeur had een engeltje op z’n schouders.