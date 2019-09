Offday voor FC Volendam

,,Bij 0-2 was het geen wedstrijd meer”, concludeerde Cambuur-trainer Henk de Jonge terecht. Wat een mooie voetbalavond met twee ploegen met aanvallende intenties moest worden, werd voor FC Volendam een flinke deceptie. In de achttiende minuut, net na de 0-1, ging Marco Tol in de fout, de bal op de stip en de Volendamse verdediger met rood naar de kant. Dorpsgenoot Robert Mühren scoorde vanaf elf meter en gooide de wedstrijd, die in 0-4 zou eindigen, in het slot.

,,We zaten goed in de wedstrijd en dan gebeurt zoiets. Met de 0-3 had ik nog de meeste moeite”, zei Volendam-trainer Wim Jonk naderhand. ,,Over zo’n situatie hebben we vooraf veelvuldig gesproken.” De thuisclub leek met 0-2 de rust te halen, maar vlak voor het fluitsignaal ging Alex Plat als centrale verdediger in z’n vooruit, waarna Nick Doodeman de bal kwijtraakte en Mühren een vrije doortocht had. De Volendamse spits in Friese dienst, die vlak daarvoor een tweede strafschop (overtreding Kevin Visser) gestopt zag door Nordin Bakker, maakte het fraai af.

Zoals hij na rust versnellend en op techniek Mike Eerdhuijzen zou uitspelen en wederom vanaf links op het doel afkomend de verre hoek zou vinden voor 0-4. In die tweede helft streed Volendam, wilde het vooruit verdedigen en kreeg het twee grote scoringskansen, maar die waren niet aan de invallers Jelle Duin en Martijn Kaars besteed.

Foto: Marco Tol na direct rood van het veld.