‘Er komen terrassen op het plein; daar kun je geen rijdende auto’s bij hebben’

Ondernemers hebben vrede met paaltjes in Stationstraat

De afsluiting van de Stationstraat door middel van paaltjes kwam voor veel dorpsbewoners als een verassing. Deze mensen lieten hun onbegrip onder meer blijken door te reageren op een Facebook-bericht over de situatie. Het was voor de ondernemers van de Oude Kom al geruime tijd duidelijk dat de paaltjes er zouden komen. In eerste instantie waren ze hier niet blij mee. Inmiddels richten ze hun blik op de toekomst. De straatafsluiting is onderdeel van een plan om het gebied rond het Europaplein beter toegankelijk te maken voor recreanten. De ondernemers van de Oude Kom kijken uit naar de verwezenlijking hiervan.

Door Laurens Tol

Jan Runderkamp van slagerij ‘J&J’ en Kees Smit van bakkerij ‘2in1’ hebben zich neergelegd bij het compromis dat gesloten is voor het nieuwe parkeerbeleid in het oude centrum van Volendam.Deze oplossing houdt in dat het winkelgebied in de toekomst op bepaalde tijden toegankelijk blijft voor bijvoorbeeld leveranciers. Jan vertelt: ,,Het was eerst de bedoeling dat onze buurt vierentwintig uur per dag zou worden afgesloten voor auto’s. We zijn blij dat dit idee is aangepast. De afzinkbare paal die het gebied gaat afsluiten, blijft nu tussen 5.00 uur en 11.00 uur naar beneden. Zo kunnen bedrijven ons in de toekomst blijven bevoorraden. Ook onze klanten kunnen op die tijd van de dag in de buurt komen met de auto. Wel alleen om snel te laden of te lossen.”

De plaatsing van de paaltjes in de Stationstraat is één van de maatregelen die de komende tijd ten uitvoer worden gebracht in de Oude Kom. Ten eerste wordt de afzinkbare paal in de Dwarsstraat ter hoogte van de PX actief. Verder brengt de gemeente binnenkort eenzelfde soort object aan bij het Kruidvat. Daarbij hoort dat vijf parkeerplaatsen bij de voormalige kroeg ‘’t Vraagteken’ verdwijnen. Hetzelfde gaat plaatsvinden in de Stationstraat. Daar verwijdert men de huidige drie parkeergelegenheden. De aanpassingen worden naar alle waarschijnlijkheid voor aanvang van het lenteseizoen uitgevoerd.

Kees Smit vindt het jammer dat de parkeerplaatsen voor zijn winkel binnenkort verdwijnen. ,,Men denkt misschien: ‘het zijn maar drie plekken’ en: ‘wie gaat daar nou staan?’ Maar onze klanten maken veel gebruik van deze parkeerplaatsen. De mensen die daar parkeren blijven nooit lang staan. Het met de auto toegankelijk zijn, is voor een winkel erg belangrijk. Daarom kwamen wij jaren geleden al met het idee van een ‘drive-in’. Een soort Mc Donald’s-idee, waarbij wij de boodschappen kunnen overgeven aan onze klanten. Helaas is dit er niet van gekomen. Gelukkig kan men nog wel parkeren aan de Edammerweg. Hopelijk blijft dit ook zo”, vertelt Kees.

Volgens Kees en Jan zijn de gevolgen van de verminderde toegankelijkheid van hun winkelgebied merkbaar. Jan: ,,We zien dat steeds minder klanten doordeweeks komen en juist méér in het weekend. Ik zie dat ze niet zo snel meer voor een kleine boodschap langsgaan. Volgens mij komt dat door de nieuwe situatie in onze buurt. Als je weinig tijd hebt, kies je mogelijk eerder voor een winkel waar je makkelijk kunt parkeren en snel weer weg bent. Voor gezellig winkelen, moet je in de oude kom zijn. Maar voor een snelle dagelijkse boodschap zitten we misschien te ver weg.”

Ondanks de genoemde punten die volgens de ondernemers nadelig zijn, kijken ze uit naar de toekomst. Binnen afzienbare tijd wordt het gebied rond het Europaplein aantrekkelijker gemaakt voor voetgangers en recreanten. Voor de panden van Kruidvat tot aan ICI Paris, is door de gemeente een lichte horecabestemming afgegeven. Daarbij hoort tevens een terrasvergunning. De maximale sluitingstijd van deze toekomstige zaken wordt 22.00 uur. Daarnaast hebben de huizen van de Ventersgracht een dubbele bestemming gekregen. Het wordt in de toekomst mogelijk om in deze panden een winkel te openen.

Het is voor Kees en Jan daarom duidelijk wat de reden is van de maatregelen die de gemeente nu al neemt. Kees: ,,Ik begrijp waarom die paaltjes in onze straat er staan. Er komen waarschijnlijk terrassen op het plein. Daar kun je natuurlijk geen rijdende auto’s bij hebben. De bedoeling is dat het Europaplein een bruisend plein wordt. Als ondernemer kun je daar natuurlijk niet op tegen zijn. Het biedt voor ons weer nieuwe perspectieven en kansen. We zijn benieuwd hoe ons winkelgebied er in de toekomst uit zal gaan zien. Het kan zomaar een verrijking voor het dorp worden.”