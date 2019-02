Ondernemers ‘Poort van Volendam’ blij met aanleg parkeerstrook

Een niet aangenomen motie van VD|80 in de gemeenteraad, wordt nu toch uitgevoerd. Dit tot grote vreugde van de ondernemers van ‘De Poort van Volendam’ aan de Julianaweg. Na het weg halen van het tankstation van Kil aan de Julianaweg, werd dit deel van de weg door de stratenmakers met tijdelijke bestrating dicht gegooid.

De strook werd al snel gebruikt voor toeristenbussen, zodat de passagiers hier in en uit konden stappen. Zodoende was er op de Julianaweg voor de winkels een nieuwe uitstapplek voor de toeristenbussen ontstaan. Daar waren de ondernemers niet blij mee. Er werd contact opgenomen met wethouder Runderkamp, “dat dit toch echt niet kon”. Aan de noodkreet van de ondernemers is door de wethouder gehoor gegeven en het proces is versneld. Vorige week is gestart met het doortrekken van de parkeerstrook voor de winkels.