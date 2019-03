Ondernemersavond over de economische toekomst druk bezocht

Woensdagavond vond in de entreehal van S.G. De Triade een inspirerend evenement plaats dat georganiseerd werd door de gemeente Edam-Volendam en wethouder Hans Schütt i.s.m. het onderzoeksbureau Overmorgen. Het thema van deze avond was de economische toekomst van onze gemeente.

De ondernemers, die dagelijks te maken hebben met werk en economie, en zo dus de ervaringsdeskundigen zijn, waren uitgenodigd. Er was veel animo voor, want de zaal was gevuld met ruim 250 ondernemers. Gasten deze avond waren topscheidsrechter en ondernemer Björn Kuipers, die een boeiende inkijk gaf in zijn wereld als arbiter en ondernemer. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, die een inspirerende toespraak hield. Jaap Bond, Gedeputeerde van het CDA in Noord-Holland, die economische zaken en toerisme in zijn portefeuille heeft, wethouder Hans Schütt en burgemeester Lieke Sievers die leiding gaf aan “De Slimste Mens”, waarin de vijf thema’s over de economische toekomst centraal stonden, samen met vijf ondernemers van het Economisch Platform.