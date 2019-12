Overleden kinderen herdacht in Stolphoevekerkje tijdens WereldLichtjesDag

Oneindig veel verdriet, oneindig veel liefde

In het Stolphoevekerkje waren alle kerkbanken en stoelen afgelopen zondagavond gevuld. Toch sprak er vanuit het aanwezige publiek in het bomvolle kerkje vooral een intens gevoel van leegte. Speciaal voor WereldLichtjesDag hadden zich hier ouders, opa’s, oma’s, broers, zusjes en andere nabestaanden verzameld, om een kaarsje aan te steken voor de overleden kinderen die zij in hun leven zo ontzettend moeten missen.

Door Leonie Veerman

Tijdens de herdenkingsviering werden verschillende indrukwekkende gedichten en woorden voorgedragen ter nagedachtenis van verschillende overleden kinderen. Daarbij was het verdriet en de pijn van de sprekers bij vlagen overweldigend.

Moeders spraken vol liefde over de bolle wangen van hun jonge kind, over de avonturen die ze met hun dappere zieke meid hebben beleefd, of hoe het ook vooral de kleine dingen zijn die ze zo missen: de grapjes, het avondeten samen en simpelweg de aanwezigheid van hun geliefde kind. Door haar tranen heen wist een jonge meid een prachtige ode te brengen aan haar veel te jong overleden beste vriendin.

‘Precious Child’

Geranne Tuijp, Lisa Mooijer en Marco Koning verzorgden de muzikale omlijsting. Naast nummers als ‘In the arms of an Angel’ van Sarah Mclachlan, ‘I Still Cry’ van Ilse de Lange en ‘Slaap Zacht’ van Dinand Woesthoff brachten zij ook het lied ‘Precious Child’ ten gehore: een nummer dat speciaal is geschreven voor Wereldlichtjesdag.

Elk jaar op de tweede zondag in december is het WereldLichtjesDag, dag van het overleden kind. Net na het grote kinderfeest Sinterklaas en vóór de kerstperiode uit is het een moment van bezinning, herkenning en troost voor alle mensen die in hun leven een kind verloren hebben.

Op deze dag steken mensen wereldwijd om 19:00 uur ’s avonds een kaarsje aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Tijdzone na tijdzone zorgen de kaarsjes voor een golf van licht die de aarde overspoelt.

120 kaarsjes, 120 engeltjes

In het Stolphoevekerkje konden de nabestaanden om 19:00 uur om de beurt naar de tafel vooraan de zaal komen om een speciaal kaarsje voor het overleden kind dat zij herdenken aan te steken. In de stille zaal kon je de aansteker tientallen keren horen klikken. Na een tijdje werd de tafel geheel verlicht door kaarsjes. Elk van de kaarsjes brandde voor een individueel overleden kind.

Sylvia van Leeuwen van uitvaartonderneming Vrouwen van Sereen is een van de organisatoren van de WereldLichtjesDag bijeenkomst in Volendam. Ze vertelt dat er dit jaar zo’n 120 kaarsjes brandden. „Sommige nabestaanden kunnen er zelf niet bij zijn, maar vragen bij ons wel een kaarsje aan. Dat mag uiteraard ook.”

Aan het plafond hingen dit jaar ook slingers met engeltjes, in elkaar geknutseld en versierd door schoolkinderen. „We hebben jaren geleden voor het eerst aan de meesters en juffen van onze eigen kinderen, die toen nog op de basisschool zaten, gevraagd of zij met de kinderen in de klas iets wilden knutselen voor WereldLichtjesDag. Het doel was om het verdriet dat onze kinderen voelen voor hun overleden broertje of zusje bespreekbaar te maken. Inmiddels zijn er heel veel kinderen op scholen en kinderdagverblijven die jaarlijks iets knutselen en we horen van de meesters en juffen dat het vaak tot bijzondere gesprekken leidt in de klas. De knutselwerkjes worden op maandag na WereldLichtjesDag opgehangen in de Mariakerk, waar zij tot het nieuwe jaar mogen blijven hangen. Ze zijn tenslotte te mooi om weg te doen.”

‘Niet alleen

staan in hun verdriet’

„Het is erg belangrijk dat WereldLichtjesDag bestaat”, zegt Sylvia. Het is de negende keer dat de wereldwijde herdenking ook in Volendam wordt georganiseerd en als het aan de Volendamse uitvaartonderneemster ligt, wordt deze traditie altijd in ere gehouden.

„In de kerk heb je ieder jaar Allerzielen, maar dan wordt er alleen stilgestaan bij de overledenen van het afgelopen jaar. Het verlies van een kind draag je altijd met je mee, daarom is het goed dat er voor deze nabestaanden jaarlijks een moment is, waarop zij samen kunnen komen om hun kind te herdenken en te beseffen dat zij niet alleen staan in hun verdriet.”

Sylvia: „Ik vind het vooral belangrijk dat iedereen weet dat we WereldLichtjesDag vieren in Volendam. We worden gesponsord door verschillende bedrijven, dus het is voor alle nabestaanden mogelijk om de bijeenkomst bij te wonen of een kaarsje op te laten steken voor overleden kinderen.”