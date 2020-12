‘Het onderhoud van ons mooie gebouw kost veel geld’

Online evenement ter ondersteuning Jozef

Het Volendamse instituut ‘De Jozef’ wordt ook getroffen door de coronacrisis. In een poging om toch ontspanning aan te bieden en de broodnodige inkomsten binnen te halen, kwam men met het idee voor een loterij. De Jozef koppelt hier een online evenement aan in samenwerking met The Tribute To The Cats Band. Op zondag 3 januari gaat dit plaatsvinden. Johan Bond (Boetie) roept iedereen op om mee te doen, bedrijven en particulieren.

Door Laurens Tol





Het is de vrijdagmiddag voor het sinterklaasweekend. Voorheen een tijdstip waarop ouderen elkaar zouden ontmoeten in het verenigingsgebouw, waar druk zou worden gekaart en gediscussieerd aan de bar. Nu staat de biljarttafel er verlaten bij, is het licht er gedoofd. Zo is het al vanaf maart, verzekert Johan Boetie. Al ruim twee decennia is hij het gezicht van de Jozef. Met lede ogen ziet hij dat er niks mag worden georganiseerd. Deze geheel onverwachte malaise raakt hem persoonlijk diep.

,,We waren begonnen aan een topjaar”, vertelt Johan. ,,Er stonden veel bruiloften, optredens en andere evenementen gepland. En dan dit, het is niet te filmen. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Laatst kwam Catsband-manager Jan Schilder (Koster) met het idee voor een ‘streamingsconcert’ in de Jozef op 3 januari. Wij dachten al langer aan het organiseren van een online verenigingsactiviteit zoals een grote bingo of loterij. Bij mij ging toen een lampje branden. Ik dacht: we kunnen hier ook een loterij ter ondersteuning van de Jozef aan koppelen. En zo geschiedde.”

De online uitzending moet een slordige drie uur gaan duren. Daarvan zal The Tribute To The Catsband twee keer een uur gaan vullen met muziek. Vanzelfsprekend met werk van The Cats, waarbij de fans aan hun trekken zullen komen. Er zal materiaal passeren dat tot nu toe alleen in theaters te horen was. Daarbij zal men niet eerder vertoonde beelden laten zien van het Catsband-concert in het Amsterdamse Afas Live. De overleden solozanger Piet Schilder (Vik) is daarop nog te zien. Iedereen kan het programma volgen vanuit huis en de tickets kosten tien euro. De landelijk bekende presentator Kees Tol neemt de presentatie voor zijn rekening. Toen Johan hem hiervoor benaderde, zei hij volmondig ‘ja’. Dat doet hij graag in het belang van de Jozef.”

,,Mensen zeggen weleens: ‘Maar de Jozef is toch een rijke vereniging?’. Nee, dat zijn wij dus niet. Het onderhoud van ons mooie gebouw kost veel geld. Zo hebben wij anderhalf jaar geleden alle wc’s vernieuwd. Met dit soort noodzakelijke investeringen hou je weinig van je buffer over. Wij bestaan bijna 120 jaar en kregen in die tijd nog nooit subsidie. Laatst werden we gebeld dat we ons konden inschrijven voor een subsidiepot van Noord-Holland Noord. We vielen helaas buiten de boot. Terwijl wij ook veel doen met cultuur en voor groepen als ouderen en alleenstaanden. De Jozef dient een groot maatschappelijk belang. Allerlei clubs komen hier en de Jozef is daar normaal gesproken elke dag voor open.”

Volgens Johan zijn er moeilijk alternatieve inkomstenbronnen te vinden. De Jozef wil zich niet begeven op de markt voor afhaalmaaltijden, om zo de haar omringende zaken niet in de wielen te rijden. Ondanks het feit dat er wel onkosten maar geen inkomsten zijn, plaatst Johan dat wel in perspectief. De groep vaste bezoekers ervan krijgt het misschien nog wel het zwaarst te verduren in de huidige crisis. ,,Ik vind dit het ergste voor onze leden. Er zitten mensen thuis die alleenstaand zijn en niks hebben. De Jozef is normaal gesproken hun uitlaatklep. Zij stonden altijd om 15.45 uur te trappelen voor de deur. Alles ligt er nu uit en dat merk je ook aan de mensen. Iedereen is een beetje depri vanwege het feit dat er niks meer is. We hopen dat we na de komende persconferentie weer enige perspectieven kunnen bieden aan onze leden.”

Johan hoopt dat de loterij een succes wordt. Hij rekent erop dat iedereen de Jozef wil ondersteunen. ,,Ik denk dat het gevoel voor De Jozef groot is bij de mensen. Dat ze denken: Dit is de bakermat van Volendam. The Cats, noem maar op: iedereen is hier begonnen. We hebben een historie dat wil je niet weten. Rod Stewart stond hier ook op het podium. Om in de toekomst nog veel aan te kunnen bieden is het wenselijk dat we in deze periode met doorlopende kosten zonder de gebruikelijke inkomsten op een andere manier aan inkomsten komen. Voor € 2,50 kunnen mensen een lootje kopen en er zijn mooie prijzen te winnen. Een hoop bedrijven zegde hun medewerking al toe. Laten we samen de Jozef ondersteunen!”

Kaarten voor het streamingsprogramma én de loten zijn te koop via site van de Tribute To The Cats Band





‘Ketting niet verbroken’

Manager Jan Schilder (Koster) maakt duidelijk dat de pandemie tevens de Cats Band raakt. Normaal gesproken is de agenda gevuld met tientallen optredens. Nu staan er nog slechts twee in de planning, waarbij onzeker is of deze doorgaan. Niet voor niks koos de band voor de Jozef als locatie voor haar online concert.

Jan: ,,Al vanaf maart 2002 zijn wij verbonden aan deze zaal. Dat was ons eerste optreden. Sindsdien speelden wij hier elk jaar en namen er zelfs een dvd op. Zelfs afgelopen zomer speelden we hier voor een klein gezelschap, dus de ketting is niet verbroken. Na negentien jaar is het nu ineens heel rustig voor ons. Dat blijft wennen. Maar op 3 januari kunnen we dus weer mooie muziek gaan brengen voor de mensen en daarbij ook nog de Jozef helpen. Ik kijk ernaar uit.”