Onnodig puntverlies handbalheren

Tijdens de wedstrijd tegen BEVO werd duidelijk dat één van de selectiespelers van Kras/Volendam positief heeft gereageerd op de coronatest. In overleg met de GGD werd besloten de wedstrijd toch door te laten gaan.

Vooral in de eerste helft was Volendam heer en meester en bouwde aan een grote voorsprong welke na 10 minuten in de tweede helft was gegroeid tot een 22-14 stand. Opeens stokte de aanval en werden kansen niet meer benut.

BEVO kroop dichterbij en je zag de onzekerheid in het team van Volendam sluipen. Met nog een halve minuut op de klok was de stand 26-26 en waagde Marnix Roos nog een poging, maar hij schoot de bal op de paal.