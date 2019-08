Onoverzichtelijke splitsing in Van Baarstraat

Juist voor de bouwvak kwam het bestraten van de Burg. van Baarstraat gereed. Hier is door de stratenmakers van Hennephof en Jonk echt vakwerk afgeleverd en prima op schema werd deze grote klus afgerond.

Toch zijn er onder fietsers en automobilisten wat bedenkingen over de indeling. En dan met name over de T-splitsing Van Baarstraat/Hyacintenstraat. Hier is bij de afslag in de Hyacintenstraat een knik in de winkelstraat aangelegd, als een soort obstakel, zodat er niet te hard gereden wordt.

Ook vrachtwagens mogen vanaf deze kant niet de Van Baarstraat inrijden, want voor het vrachtverkeer geldt één richting. Door de knik in de T-splitsing zijn er al talloze bijna aanrijdingen geweest. Door de vele verkeersborden en de scherpe bocht, ziet men het verkeer er moeilijk aankomen. Vaak wordt op de verkeerde weghelft gereden.