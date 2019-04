Ons Pogen zorgt voor vermakelijk toneel

Afgelopen donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag werd in de Jozef door toneelvereniging “Ons Pogen” de komedie “Chemie” opgevoerd. Twaalf spelers hebben drie maanden intensief gerepeteerd o.l.v. regisseur Gré Hoogland.

Het toneelstuk is geschreven door Arie de Rooij en het wordt in het Volendams gespeeld. De teksten zijn hiervoor aangepast. “Ons Pogen” geeft in dit stuk weer een mooi visitekaartje af van haar kunnen. Het publiek krijgt een vermakelijke toneelavond voorgeschoteld, waarin prima geacteerd wordt en ook de nodige humor om de hoek komt kijken. Komende donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond wordt “Chemie” nog op de planken gebracht in de Jozef. Er zijn nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. Voor de toneelliefhebbers is het een echte aanrader. Elders in de Nivo meer hierover.