Onterechte nederlaag FC Volendam tegen NEC Nijmegen

De verdediging van FC Volendam was bij het begin van de wedstrijd tegen NEC Nijmegen niet goed bij de les. Al na 35 seconden lag de 0-1 in het net achter keeper Jordi van Stappershoef. Mike Ndayishimiye wist te scoren en 7 minuten later Mart Dijkstra de 0-2. Van FC Volendam misten Paul Kok, Joey Veerman en Gijs Smal goede kansen op de aansluittreffer voor rust.

Na de pauze trok Volendam fanatiek ten aanval en de inzet werd beloond. In de 67e minuut schoot Rodney Antwi de 1-2 binnen en tien minuten later knalde Anthony Berenstein 2-2 in de touwen. FC Volendam kreeg nog enkele goede kansen, maar in de 90e minuut werd het 2-3 voor NEC toen Jonathan Okita scoorde met een buitenspelluchtje eraan. FC Volendam had meer verdiend na het goede spel in de tweede helft.