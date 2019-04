Onverdiende nederlaag FC Volendam na spannende partij

FC Volendam moest maandagavond winnen van FC Dordrecht om nog kans te maken op een plek in de nacompetitie. Het werd een spannende wedstrijd. Na 3 minuten was het al 0-1 voor Dordrecht. In de 15e minuut schoot Jari Vlak de gelijkmaker binnen.

Echter vlak voor rust kwam FC Dordrecht weer op voorsprong door een strafschop. In de tweede helft speelde FC Volendam veel aanvallender. Invaller Dani van der Moot scoorde uit een voorzet van Paul Kok de 2-2. Daar-na waren er kansen over en weer voor beide ploegen. In de 85e minuut werd het 2-3 door Summerville. Vier minuten later kopte Cas Peters de gelijkmaker in de touwen. In de laatste minuut bepaalde Zwarts de eindstand op 3-4. Volendam ging strijdend ten onder.