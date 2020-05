Bijzondere banen: Na Miss World-verkiezing keert Monique Plat terug naar China voor studie kruidengeneeskunde

Onwaarschijnlijke ommezwaai

Tussen de hoge, statige panden aan de Voorhaven in Edam woont de 38-jarige Monique Plat met haar 7-jarige zoontje Joshua, in een schattig huisje waarin authenticiteit en moderne invloeden naadloos op elkaar aansluiten. Monique wijst naar de kanten gordijntjes die in de ramen van de openslaande deuren van de keuken hangen. „Kijk, die hingen hier al toen ik hier begin dit jaar kwam wonen. Ik vond ze zo leuk dat ik ze heb gewassen en weer op dezelfde plek heb teruggehangen.”

Door Leonie Veerman

In haar stijlvolle keuken met een strak zwart design neemt de elegante Volendamse plaats aan een robuuste houten keukentafel die bezaaid ligt met boeken: stapels grote, vuistdikke boeken over Chinese kruidengeneeskunde en acupunctuur welteverstaan. Voor Monique, die zes jaar geleden haar praktijk opende als acupuncturist en zich vervolgens verdiepte in de kruidenkunde, is haar werk meer dan alleen een middel om de rekeningen mee te betalen. Alles aan haar ademt een grote liefde voor het vak. Vol passie vertelt ze over haar bijzondere beroep, de onwaarschijnlijke ommezwaai die ze in haar carrière maakte en de bijzondere reis die ze onlangs maakte naar Beijing, om daar meer te leren over de eeuwenoude Oosterse geneeswijze.

Voordat Monique de wereld van acupunctuur en kruidengeneeskunde ontdekte, zag haar leven er compleet anders uit. Na het cum laude slagen voor een studie Economie, werkte ze jaren als product manager voor verschillende grote modemerken. „In die rol was ik onder andere verantwoordelijk voor het calculeren van de marges en transport, maar ik hielp ook met het doorpassen van de kleding.” Monique glimlacht: „Ik kan nog steeds goed met een naald en draad overweg.”

Toch miste de Volendamse iets. „Ik was goed in m'n werk en ik vond het ook leuk, maar ik kreeg er geen voldoening van.” Toen Monique in aanraking kwam met acupunctuur, intrigeerde dit haar direct. „Ik snapte niet hoe het kon dat ik hier nog nooit iets van gehoord had. Er laaide een enorme nieuwsgierigheid in mij op, die er uiteindelijk toe heeft geleid dat ik het vak zelf ook wilde leren. Na vijf jaar – en een volledige tweede HBO-studie – opende ik mijn praktijk, en daar heb ik geen moment spijt van gehad. Het contact met mijn patiënten geeft me enorm veel energie en het voelt fantastisch als ik hen van hun kwalen af kan helpen.”

Sinds kort geeft zij ook praktijklessen in acupunctuur op de Academie in Zoetermeer. Monique „Daar werd ik voor gevraagd na het slagen voor mijn laatste studie: een hele eer.” Maar zelfs als volleerd acupuncturist bleef haar nieuwsgierigheid voortdurend opborrelen.

„Acupunctuur is erop gericht om balans te brengen in de energiestromen van het lichaam, door het aanprikken van acupunctuurpunten op de meridianen. Hoewel ik veel mensen succesvol van hun klachten af kon helpen, voelde het voor mij alsof ik nog een zekere kennis miste. In bijna alle boeken en naslagwerken over acupunctuur vind je bij elke klacht vaak ook een vermelding van kruidenformules en dat trok mijn aandacht. Toen ik mij in deze kruiden begon te verdiepen, ontdekte ik een wereld aan nieuwe mogelijkheden en kon ik mijn behandelingen completer maken.”

Voor Monique voelen acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde als een zeer logische combinatie. „Bij een diagnose hoort een behandelplan, en met kruiden ben je in staat om je acupunctuurbehandeling volledig te ondersteunen”, vertelt Monique. „Om maar een voorbeeld te noemen: kruiden kunnen heel sterk voeden. Waar ergens een energetische leegte is, kunnen kruiden dit aanvullen en weer revitaliseren. Met name op het gebied van dermatologie en gynaecologie, waar vaak meer complexe oorzaken achter de kwaal verborgen gaan, kunnen kruiden de acupunctuurbehandeling enorm ondersteunen en versterken.”

Na het afronden van de studie Chinese kruidengeneeskunde (haar derde HBO-studie) merkte Monique dat ze met nog meer plezier naar haar werk gaat. Afgelopen november kwam de kans op haar pad om met een gezelschap van ervaren kruidenspecialisten (herbalisten) op studiereis te gaan naar China, voor verdere verdieping en specialisatie in diverse klachten. Monique: „Ik heb een constante honger naar nieuwe kennis, dus die kans heb ik uiteraard met beide handen aangegrepen.”

„Het was een erg bijzondere reis”, vertelt Monique. „Kruidengeneeskunde bestaat al sinds de oudheid, en in China is deze wetenschap veel verder ontwikkeld dan hier in het westen. In Beijing heb ik lezingen kunnen bijwonen van verschillende professoren en meegelopen in een ziekenhuis waar ze zich specialiseren in kruidenbehandelingen. En dan heb ik het over een gigantisch, modern ziekenhuis. Het was net zo groot als het AMC en ze beschikten er over alle reguliere meetapparatuur, zoals echo-apparatuur, MRI, etcetera. Alleen de behandelingen bestonden uitsluitend uit kruidenformules, in plaats van de medicatie zoals wij die hier in het westen kennen. „Ik heb enorm veel geleerd en zelfs rechtstreeks contact met een van de dermatologen uit het ziekenhuis er aan over gehouden. Ik heb hem al een paar keer geappt om advies in te winnen voor mijn patiënten.”

Het was niet de eerste keer dat Monique in China was. In 2005 was ze er ook al, echter met een heel ander doel. Dat jaar deed ze mee met de Miss World verkiezing. Monique: „Als je me toen had verteld dat ik later zou terugkeren naar China om mijn kennis van de kruidengeneeskunde uit te breiden, had ik je voor gek verklaard.” De Volendamse blondine benadrukt de tegenstellingen die haar tijdens het reizen opvielen. „In het echte, authentieke China heeft men een enorm respect voor ouderen. In deze cultuur hecht men veel waarde aan wijsheid en wordt het ouder worden echt omarmd. Dit in tegenstelling tot wat je hier in het westen soms ziet. Ik ben erg blij dat mijn leven me op een punt heeft gebracht waarin ik dat contrast goed voor ogen heb. Het besef dat niet alles om schoonheid of uiterlijk gaat, geeft mij een gevoel van rust en balans en een zekere voldoening.”

Monique benadrukt dat er niets zweverigs aan kruidengeneeskunde is: „Het is volledig gestoeld op theoretische kennis en wordt al duizenden jaren toegepast. Planten kunnen enorm sterke, werkzame stoffen bevatten, die een grote impact hebben op het menselijk lichaam. De recepten die ik bestel, worden geleverd via een apotheek.”

In Monique’s ogen hoeft kruidengeneeskunde ook niet te botsen met onze westerse geneeskunde. „Mijn eigen zus is huisarts, als iets in mij zegt dat iets niet klopt, vraag ik haar om haar mening/kennis. Ik ben blij dat de reguliere gezondheidszorg er is, en verwijs mijn cliënten ook altijd door naar de huisarts als ik merk dat dat noodzakelijk is.”

Hoewel Monique kruidengeneeskunde en acupunctuur als een aanvulling op normale geneeskunde ziet, neemt dat niet weg dat ze mensen soms geheel klachtenvrij krijgt. „Soms ook wanneer er in de reguliere zorg eigenlijk geen mogelijkheden voor die persoon meer waren. In mijn vakgebied kijken we namelijk anders naar het lichaam, we beperken ons niet tot de klacht, maar kijken naar het gehele plaatje. Soms hebben klachten diepere en complexere oorzaken, zoals onderdrukte emoties of een disbalans in de hormonen of bepaalde organen. Dat zie ik bijvoorbeeld vaak het bij dermatologische of gynaecologische klachten.”

Toen Monique zelf voor het eerst in aanraking kwam met acupunctuur kampte ze ook met dergelijke klachten. „Ik wilde dolgraag zwanger worden, maar dat lukte niet, of het duurde in ieder geval al erg lang”, vertelt Monique. „Acupunctuur heeft mij toen erg goed geholpen.” Op dit moment ziet Monique ook erg veel jonge vrouwen in haar praktijk die moeite hebben met zwanger worden. „Het lijkt wel alsof dit een probleem is dat steeds vaker voorkomt. En geloof me, het valt niet mee. Na een tijdje begint je hele leven in het teken te staan van die kinderwens. En elke maand krijg je dan weer een enorme teleurstelling te verwerken als het niet is gelukt. De emotionele stress die daarmee gepaard gaat, maakt het vervolgens alleen maar lastiger. Maar met acupunctuur en kruidengeneeskunde boek ik op dit gebied gelukkig regelmatig positieve resultaten.”

Aanvankelijk wist Monique nog niet zeker of er in Volendam wel een markt bestond voor Traditionele Chinese Geneeswijze. „Maar toen ik mijn praktijk opende, liep het al snel als een trein. Ze zeggen wel eens dat Volendammers nuchter zijn, maar ik merk dat er een enorme interesse is naar acupunctuur en kruidengeneeskunde.”