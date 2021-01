Stichting Ringen om Volendam

Onze droom: Tokio 2021

Bijna een halve eeuw geleden (1976, Montreal) was Carla Braan de eerste – en tot op heden enige – sporter uit onze gemeente die deelnam aan de Olympische Spelen. Daar zou over enkele maanden wel eens verandering in kunnen komen. De kans op een nieuwe lichting sporthelden is aanzienlijk vergroot door de komst en interventies van Stichting Ringen om Volendam. Onderweg naar de (uitgestelde) Olympische Spelen van Tokio blikt één de uitverkoren sporters de komende maanden telkens in een wekelijkse column terug op een prestatie of ontwikkeling. Of kijkt vooruit naar een gebeurtenis. Eerst een introductie, met aan het woord founder Dirk Tuip.

Door Eddy Veerman





Stichting Ringen om Volendam ondersteunt topsporters uit de gemeente, die de potentie hebben om de Olympische of Paralympische Spelen te halen. Momenteel zijn dat Sanna Veerman (turnen), Luc Kroon (zwemmen), Marnix Kolkman (atletiek), Jessica Schilder (kogelstoten), Merel Conijn (schaatsen) en Bart Buikman (skateboarden).

Het uitstel van de Spelen door corona, heeft de kans op deelname daaraan voor enkele van hen juist dichterbij gebracht, gezien de recente prestaties. Naast handbalster Debbie Bont zitten Sanna, Luc en Jessica nog in het kwalificatietraject.

Tuip: ,,Alle topsporters zijn ongekend getroffen door corona, maar als je kijkt naar het doel en het realiseren daarvan, is dat door deze situatie dichterbij gekomen voor onze sporters. Dat is een contradictie. Ze konden wel trainen, maar het sportleven stond deels stil, omdat ze zich maandenlang niet konden meten.”

De gevolgen waren ook op andere wijze voelbaar. Luc Kroon raakte onlangs zijn net verkregen A-status kwijt. ,,De zwembond heeft financiële problemen, waardoor Luc zelf het startgeld moet betalen voor internationale wedstrijden, dat is indirect een effect van corona. Tegelijkertijd kan hij dit jaar zomaar een medaille winnen op het WK kortebaan. Het zit dus tussen hoop en wanhoop in.”

,,Met de Ringen kunnen we voor deze individuele sporters, met relatief weinig, ontzettend veel mogelijk maken. Wat we toevoegen is een netwerk van mensen met kennis en veel ervaring. Stuk voor stuk mensen die altijd uitgaan van het belang van de sporter, dát staat voorop. Daar zijn de sporters ook heel blij mee. Een toevoeging als deze kan verschil maken.”

,,Wat zoal is gerealiseerd? Voor Luc wordt het appartement in Amsterdam door de stichting bekostigd, alsmede het mogelijk maken van deelname aan wedstrijden. Voor Sanna is een brug en balk aangeschaft, als ook een geavanceerde herstelmachine. En de inzet van een mentale trainer heeft haar geholpen een barrière – presteren op het moment dat het moet – te slechten.”

,,Jessica, die in Heerhugowaard traint, rijdt in lease-auto van Ringen, dat geeft meer tijd voor rust en herstel. Qua krachttraining en behandelingen zijn nieuwe mogelijkheden aangeboord, maar ook 24/7 monitoring met het bhoop-systeem, dat overbelasting moet voorkomen. Bij Bart gaat het onder meer om reiskosten, daar hij normaal gesproken veel in het buitenland zit. Merel heeft dankzij de Ringen de stap gemaakt naar het TalentNed en allerlei materiaal kunnen aanschaffen. Marnix moet terugkomen van een blessureperiode en zichzelf weer sporter gaan voelen.”

,,Voor een sporter moet, helemaal als je praat over het hoogst haalbare in hun carrière, alles samenvallen en samenkomen. Je kunt nóg zo talentvol zijn, maar naast alles ervoor laten en doen, moeten alle voorwaarden aanwezig zijn. En dan hebben we het nog alleen over het halen van de Spelen, laat staan daar een prestatie leveren.”

,,Deze topsporters zijn al een voorbeeld voor de jeugd en zijn gaandeweg bekender geworden in onze gemeente. Het worden helden en dat gaat ook op voor de ouders. We hopen dat ze nog grotere rolmodellen kunnen worden als zij hun grote doel halen.”

Belangrijke voorwaarde voor deelname aan ‘de Ringen’ is dat alle aanvragen gaan op initiatief van de sporter zelf. De sporters dienen initiatief te nemen en aan te geven wat zij nodig hebben op weg naar de top. De topsportadviseurs van Ringen om Volendam (Dirk Tuip, Johan de Wit, Eddy Bank, Jaap de Groot en Tom Koning) beoordelen de aanvraag in ruggenspraak met de sporter en/of de ouders/trainers/bond.

Partijen die financieel en in materieel opzicht bijdragen, zijn: KIVO, Volare, Smit Bokkum, KBK Bouw, Mercuurbouw, Podobrace, Nick & Simon, JLD International, Cafe de Dijk, Hein Koning, Focus Engineering, RIJVO, HSB Bouw, Succes Schoonmaak, Kwakman Afbouw, BodyResults, Van Rein Instituut, C-Kracht, SearchUser, Studioweb, Be-Active, Gladiator en Gemeente Edam/Volendam.