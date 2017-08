Oogsttijd op volkstuinencomplex Tuinvreugde

Op het volkstuinencomplex van Tuinvreugde langs de Dijkgraaf de Ruiterlaan kan men de volkstuinders steeds aan het werk zien. De gewassen groeien volop en er is veel kleur en fleur in de tuinen. De meeste volkstuinen hebben tevens eigen kassen.

De laatste jaren zijn er ook veel veertigers lid geworden van de volkstuinvereniging. Zo komt er verjonging en dat is een goede zaak. Het complex ligt er mooi bij en er zijn nog enkele tuinen vrij voor de liefhebbers om de eigen groenten en fruit te kweken.

Nog enkele maanden en het volkstuinseizoen is weer ten einde. Het is nu oogsttijd van met name de tomaten, slabonen, speciebonen, prui-men, kolen en bietjes. Maar ook van de sierkalebassen.