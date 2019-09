Opbouw kermis in volle gang

Nog twee dagen en het ‘kermisgeweld’ breekt weer los. De voorbereidingen zijn in volle gang. Aan de haven was dinsdag de Kermisbeun voor Bar de Molen, Café De Dijk en Restaurant Van den Hogen bijna gereed.

Ook werden overkappingen opgebouwd bij Lotje Wine en Dine en Lennons Café en voor ’t HavenGat. Achter De Groene is weer een grote partytent geplaatst. De kermistent op het Slobbeland stond maandag al opgesteld.

Het opbouwen van de kermisattracties was ook in volle gang. De kermiskramen kunnen snel geplaatst worden. Dat is neerzetten en ‘Klaar is Kees’. Voor de attracties is dat veelal een ander verhaal. Achter De Amvo werd het Reuzenrad opgebouwd en in de Zeestraat en op het Europaplein was het volop bedrijvigheid voor de komende kermis.