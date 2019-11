Open Dag bij CarMar druk bezocht

Na de slotactie van CarMar op zaterdag 26 oktober, werd het benodigde restant geld bijeen gebracht om de bouw van het Huis van CarMar voor 16 jongeren met een beperking te kunnen realiseren op De Broeckgouw.

De bouw is inmiddels in de eindfase beland en nu wordt gewerkt aan de inrichting van dit werkelijk schitterende pand. Geheel volgens planning zal de oplevering nog voor Kerstmis plaatsvinden. Door de vakmensen van bouwbedrijf Van den Hogen is een topprestatie geleverd. Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur was er Open Huis in het Huis van CarMar.

Hoe ver de bouw en inrichting gevorderd is kon men bekijken. Jan Tol (Nonnie), voorzitter van Stichting CarMar, verzorgde rondleidingen door het pand. Er was veel belangstelling voor, want enkele honderden geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen en zij waren allen diep onder de indruk.