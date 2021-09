‘Er is niks mooiers dan dat tijdens het spelen het geroezemoes langzaam ophoudt’

Open mic-avonden als ontmoetingsplek voor muzikanten

De doorgewinterde muzikanten Case Mayfield en Johan Burger beginnen in oktober met het organiseren van ‘open mic-avonden’. Elke tweede vrijdagavond van de maand zullen deze gaan plaatsvinden in de pub van Hotel Spaander. Zowel beginnende, als ervaren singer-songwriters kunnen hier een podium krijgen. De nadruk ligt op het spelen van eigen muziek. De organisatoren speelden zelf op grote locaties door het hele land. In de fase daarvoor merkten zij hoe belangrijk het is om werk uit te proberen voor een kleiner publiek. Daarbij is het als vanzelf trekken van de aandacht daarvan het hoogst haalbare.

Door Laurens Tol





In de pub van Spaander hangt een sfeer die slechts ontstaat door een lang bestaan. Al zijn enige onderdelen vernieuwd, de inrichting is er nog altijd als vanouds. Aan de muur prijken de gezichten van een van Volendams succesvolste bands: The Cats. Onder de ogen daarvan spreken Johan en Case over het idee dat bij hen ontstond. Al enige tijd hadden ze het met elkaar over een nieuwe Volendamse open mic-avond. Plotseling bedachten zij waar ze deze willen organiseren.

,,Als je hier komt, zie je meteen: dit is authentiek”, begint Case. ,,Het is een plek voor goede muziek en goede gesprekken. Op een gegeven moment hadden Johan en ik een Eureka-moment: ja, de pub. Dan zie je in je hoofd een line-up en vooraan iemand die speelt. De mensen die het geweldig vinden, gaan helemaal naar voren. En degenen die er minder mee hebben, kunnen gewoon achteraan een goed gesprek voeren. Ideaal voor dit soort avonden dus.”

Beide heren misten in Volendam een laagdrempelige locatie waar aankomende artiesten hun eerste stappen kunnen zetten. Het PX Songwriters Guild voorziet eveneens in die behoefte, maar Johan en Case willen graag nog een fase daartussen creëren.

,,De bedoeling is dat het in de pub nog laagdrempeliger wordt, met een soort kroeggevoel. De PX is natuurlijk een groot podium en daar wil men graag een stille zaal. Hier hoeft dat niet per se. Ik ben begonnen bij het Amsterdam Songwriters Guild. Als iemand daar geweldig goed was, dan zag je vanzelf de zaal stil worden. En als iemand minder goed speelde, dan was er altijd respect voor diegene. Alleen al omdat hij of zij het durfde. Er is niks mooiers dan dat tijdens het spelen het geroezemoes langzaam ophoudt. Dan wórdt het rustig, in plaats van: het móet rustig. We moeten de balans gaan vinden tussen gezelligheid en aandacht voor de artiesten.”

‘Spaander Open Mic’ moet daarnaast een ontmoetingsplek worden voor muzikanten. Case en Johan vinden dat zo’n toevluchtsoord op dit moment nog ontbreekt in Edam-Volendam. Tijdens de avonden kunnen bijvoorbeeld nieuwe technieken worden uitgewisseld en kan men contacten leggen. Ook zullen deze een proeftuin zijn voor pas gemaakte muziek.

,,We willen wel graag dat er eigen muziek gespeeld wordt. Dat stimuleert het zelf schrijven. Toen ik vaak in Amsterdam speelde, had ik steeds een week de tijd om een nieuw nummer te schrijven. Want ik kon natuurlijk niet weer met hetzelfde liedje aankomen. Je kon het dan mooi testen voordat er een echt optreden aankwam. Zo van: dit liedje, doet dat wat? Open mic, daar leer je spelen. Johan: ,,Je speelt het ook voor andere muzikanten en dan krijg je meestal wel wat feedback terug. Daar kun je dan weer mee aan de slag en daar leer je van. Dan word je groot.”

Albert Veerman van Hotel Spaander juichte het idee van de Volendammer muzikanten van harte toe. Hij bleek al een nieuwe invulling te zoeken van de pub. ‘Opeens staan de planeten goed en lukken dingen’, zegt Case daarover. Case: ,,Het zou mooi zijn als er een scene komt. Die hoeft zeker niet te bestaan uit een vaste groep, maar mag variabel zijn.” Johan: ,,We krijgen nu al veel enthousiaste reacties. In het begin nodigen we wel wat artiesten uit om de avonden te vullen. Oude garde, nieuwe garde, iedereen mag komen. Ook mensen uit Amsterdam die we nog kennen. Je kunt je naam op een lijst schrijven en dan krijg je een tijdslot om drie nummers te kunnen spelen. Dit kan op de avonden zelf, maar ook al van tevoren.”

Case Mayfield - voor de burgerlijke stand Kees Veerman - woont tegenwoordig weer in Volendam en is werkzaam in het onderwijs. Met die achtergrond rijst de vraag of het idee voor Spaander Open Mic soms voortkomt uit het streven om jongeren vooruit te helpen. ,,Dat klinkt wel erg mooi”, zegt Case daarover. De link met het onderwijs blijkt er niet te zijn, maar uiteraard is het wel de bedoeling om jonge artiesten te stimuleren, zonder dat hij als leraar zal optreden.

Johan speelde voorheen als bassist in de begeleidingsband van Case. Twee jaar toerde hij met de liedschrijver langs ‘zo’n beetje alle zalen en festivals’. Het was naar eigen zeggen een tijd van ‘ups en downs’. ,,Je komt dan in het echte muzikantenleven terecht. Ontzettend veel tijd ging erin zitten. Uiteindelijk hield het weer op en dat had een natuurlijk verloop.” Case: ,,Het ging erg snel in die tijd en het begon bij de open mic in Amsterdam. Daar kwamen mijn eerste optredens uit voort. Voordat ik het wist, had ik de Grote Prijs van Nederland gewonnen. Ik had toen een band nodig en ik kende er maar één, namelijk: Elementric. Een soort reggae/triphopband waar Johan inzat. Daar ging ik heel veel mee op pad en voor ik het wist was het weer voorbij. Gelukkig.”

De druk en het vele spelen werden Case en zijn band te veel. Het leukste van de optredens vond hij het vaste samenzijn na afloop bij Johan thuis aan de keukentafel. Dit waardeerde hij meer dan de drukte van de optredens en de snelle radio- en tv-shows. Johans vrouw was de chauffeur van de band. Case denkt dat het zijn leven redde dat zij een vaste vertrektijd aanhield. Dit beschermde hem mogelijk tegen verkeerde invloeden. Ondanks alles kijken ze ook terug op de mooie momenten die ze beleefden. Case is nog steeds bezig met het maken van muziek, alleen zonder druk van buitenaf. Het beleven van plezier eraan staat voorop.

Met de open mic-avonden proberen Case en Johan de lokale muziekcultuur weer terug te brengen naar Hotel Spaander. Het is een cultuur die volgens deze muzikanten nog altijd springlevend is. Case: ,,Maak een lijst van Volendammers die eigen muziek maken. Die houdt niet op. Het moet geen zuip- en schreeuwfestijn worden, maar het gaat om het een plek geven voor de Volendammer muziekcultuur. Ervaren en minder ervaren artiesten kunnen zich aanmelden via de Facebook-evenementenpagina van ‘Open Mic at Spaander’s Pub’.”