Opening Bakkerij Van Pooij in Hyacintenstraat

Zondag om 12.00 uur vond de officiële opening plaats van de nieuwe winkel van Bakkerij Van Pooij in de Hyacintenstraat. Vanwege de Coronamaatregelen werd dit sober gehouden. Het lint werd doorgeknipt door Gaar Drum (de weduwe van Jack van Pooij) met de kleinkinderen Raivy en Dayson, onder het toeziend oog van Piet Bont (Drum).

Door Piet werd een dankwoordje gesproken tot allen die de meegewerkt hebben aan de nieuwe winkel. “Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om al onze klanten te bedanken voor het vertrouwen. Wij hopen iedereen te mogen verwelkomen in één van onze winkels en hopen dat jullie ook allemaal even komen kijken in onze prachtige nieuwe winkel. Na 4 jaar is deze weer terug op de vertrouwde plek”, sprak Piet Bont.