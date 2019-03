Opening Kruiswegwandeling door Mgr. Hendriks

Onder grote belangstelling vond de opening plaats van de Kruiswegwandeling in de Sint Vincentiuskerk. Op Aswoensdag was Mgr. Hendriks hiervoor naar Volendam gekomen. Het welkomstwoord werd door Cees de Wit uitgesproken, waarna Henk Kras de vele genodigden toesprak.

De bisschop hield een inspirerend toespraakje alvorens hij het schilderij van de 13e Kruiswegstatie in de kerk zegende met wijwater. Tijdens de opening van de Kruiswegwandeling werden door 4 leerlingen van de Springplank 3 zelfgeschreven verhaaltjes voorgelezen en een gedicht opgedragen, met een eigentijdse versie op het Lijdensverhaal. Het eerste exemplaar van de brochure, die de wandelaars van de Kruiswegroute mee kunnen nemen bij het startpunt in het Sint Nicolaashof, VVV, in de kerken en art Hotel Spaander, werd door Theo Kras aan Hulpbisschop Jan Hendriks gegeven.