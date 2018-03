Opening tentoonstelling in het Volendams Museum

Zaterdagmorgen om 11.00 uur vond in het Volendams Museum de opening plaats van de nieuwe seizoenexpositie “Visserij en Klederdracht door de eeuwen heen”. Veel genodigden waren naar het museum gekomen om de opening bij te wonen.

De vele vrijwilligers van het museum verdienen weer een grote pluim, want de nieuwe tentoonstelling is geweldig mooi geworden. Het is zeker een must om deze expositie te bewonderen. Wim Keizer, de museumvoorzitter, hield een toespraak, waarin hij onder meer vertelde over de aanschaf van twee grote schilderijen van Henri Ferdinand Bellan, die tijdens deze expositie als openingshandeling onthuld zouden worden. Het eerste exemplaar van het nieuwe Museumjaarboek 2018 (zo vers van de pers) werd overhandigd aan visserman Gerrit Schilder (Top), die uitgenodigd was de opening te verrichten. In het bijzijn van Wim Keizer en Kees de Boer knipte hij een touw door, waarna de twee nieuwe aanwinsten van het Volendams Museum, de grote schilderijen van Henri Ferdinand Bellan in beeld kwamen.