Opening van het vernieuwde RKAV-complex

Vrijdag vond de opening plaats van het vernieuwde complex en aanbouw van de RKAV Volendam. In de kantine werden toespraken gehouden door voorzitter Jan Kwakman en wethouder Vincent Tuijp, die de opening verrichtte.

Als cadeau had wethouder Tuijp een net met 12 ballen meegenomen. Door de gemeente is 1,2 miljoen euro uitgetrokken voor een nieuw kunstgrasveld met verlichting op veld 5 en het hoofdveld van een nieuwe kunstgrasmat te voorzien. De paden rond het hoofdveld zijn geasfalteerd en de RKAV heeft in eigen beheer de aanbouw gerealiseerd.

Hierin zitten een kamer om koffie te drinken voor de terreinmensen. De kamer van het wedstrijdsecretariaat is dubbel zo groot geworden, een eigen ruimte voor de G-sporters, een materiaalkamer een groot klus- en onderhoudslokaal.