Openingstijden EHBO Cultureel Centrum tijdens kermis

Tijdens de kermis is EHBO-vereniging St. Willibrordus weer paraat in de EHBO post, Cultureel Centrum Volendam, aan de Populierenlaan 11-a.

De openingstijden zijn:

Vrijdag 6 september 12:00-03:00 uur

Zaterdag 7 september 12:00-03:00 uur

Zondag 8 september 14:00-03:00 uur

Maandag 9 september 12:00-22:00 uur

De EHBO-post is alleen tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar via 06 1276 6809.

Tijdens de kermis lopen mensen van de EHBO herkenbaar over het kermisterrein.

Denkt u bij een bezoek aan de EHBO-post en als u de mensen op straat tegenkomt even aan het volgende:

1. De EHBO’ers zijn mensen die belangeloos meehelpen de kermis mogelijk te maken. Houd hier s.v.p. rekening mee.

2. De EHBO’ers kunnen hun werk alleen doen als zij netjes worden benaderd en niet lastig worden gevallen tijdens de werkzaamheden. Hierover zijn ook hele goede afspraken gemaakt met de andere hulpverleningsdiensten.

3. Als er hulp nodig is, probeer dan in eerste instantie zelf naar de EHBO-post te gaan. Daar kan het beste in alle rust hulp gegeven worden.

4. Kermis is een feest, ook als er iets misgaat. Samen komen we er wel uit.

5. Alle horeca heeft eigen BHV’ers. Die kunnen kleinere zaken zelf oplossen. Roep de EHBO op als het echt nodig is.

6. Buiten de openingstijden van de EHBO-post kunt u terecht bij de Huisartsenpost, tel. 0299 313233, of op de Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen. Bel bij nood 112.

Namens de EHBO wensen wij

iedereen een plezierige kermis.

Bestuur EHBO-vereniging St. Willibrordus Volendam