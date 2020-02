‘Opgeruimd staat netjes’

In het afgelopen weekend zijn in het Boelenspark, naast ijsclubhome “De Scheve Schaats”, de restanten van een gesloopt bureau tegen de afvalbak geplaatst. Deze groene bakken zijn in het park geplaatst waarin de hondenbezitters de plastic zakjes met hondenontlasting kunnen deponeren.

Op gezette tijden worden deze bakken voor klein afval door de gemeentemedewerkers geleegd. Onder het motto: “Opgeruimd staat netjes”, heeft men het afval hier neergezet. “Az me stoepie maor skoon is”, gaat hier op, maar een ander mag de rommel opruimen.

En dat terwijl we hier de luxe hebben dat we volop onze afval kwijt kunnen in de afvalcontainers en bij het vuilinzamelstation. Bewoners van bijvoorbeeld de gemeente Waterland kunnen hun grovve afval alleen nog maar kwijt in Purmerend.