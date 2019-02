Ophogen en opknappen voetpad aan de Florijn

Door de stratenmakers van Marco van der Gracht werd deze week gewerkt aan het ophogen en herstellen van het voetpad rond de Florijn op het middengebied. De grasstrook naast de vijver hier wordt opgehoogd met prutgrond.

Daarom moest ook het voet/fietspad opgehoogd worden. Met een keepwagen werd een grote hoeveelheid zand aangevoerd dat met de shovel uitgevlakt werd. Met nieuwe tegels is het pad bestraat. Er is weer vakwerk afgeleverd door de stratenmakers en in korte tijd werd de klus afgerond.