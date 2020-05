Bedrijf in beeld: Nel Kes LifeCoaching gespecialiseerd in helpen bij stress- en burn-outklachten

‘Opladen is essentieel’

Na twaalf jaar ervaring te hebben opgedaan als coach, is voor Nel Kes de tijd aangebroken om voor zichzelf te beginnen. Sinds 1 april is de Volendamse actief onder de naam Nel Kes LifeCoaching. ,,Ik help mensen zowel op persoonlijk als op professioneel gebied met zelfontwikkeling, maar ook coach ik mensen die stress ervaren of zelfs een burn-out hebben opgelopen.” Nel is gespecialiseerd in stress- en burn-outklachten. ,,Ik ben zelf ervaringsdeskundige als het gaat om een burn-out. Had ik destijds de begeleiding maar gehad, die ik mensen met een burn-out nu kan bieden.”

Door Kevin Mooijer

Ondanks dat Nel over een nieuwe praktijkruimte beschikt, moet ook zij improviseren ten tijde van een wereldwijde crisis. ,,Ik ontvang mensen in mijn praktijk, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat ik op locatie werk. Daarnaast is videobellen tegenwoordig zelfs noodgedwongen een optie geworden.” Tijdens haar één op één sessies met cliënten, werkt Nel naar de juiste oplossing toe. ,,De term coach is natuurlijk een ruim begrip – voetballers en schaatsers hebben bijvoorbeeld ook coaches – maar ik ben juist een coach voor mentale, persoonlijke of emotionele situaties. Wat bijvoorbeeld veel voorkomt is dat mensen moeite hebben met ‘nee’ zeggen. Het werk stapelt op, collega’s, familie, hobby’s, vrienden vragen veel van je, vaak vraag je te veel van jezelf. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat je in tijdnood komt, waardoor je ’s nachts weer slecht slaapt en uiteindelijk ervaar je negatieve stress. Als dit patroon langere periode wordt volgehouden, laadt die persoon nooit weer helemaal goed op. Het kan dan zelfs uitlopen in een burn-out. En ik spreek uit ervaring als ik zeg dat je dan verder van huis bent.”

Nel is specialist als het gaat om mensen te helpen een burn-out te voorkomen, maar reikt ook mensen die al een burn-out hebben opgelopen de helpende hand. ,,Ik ben gecertificeerd NOBCO-coach (Nederlandse orde van beroepscoaches) en ben officieel partner van het CSR-centrum stress & burn-out coaching.” Om zover te komen heeft ze meerdere opleidingen achter de rug. ,,Mijn grote passie is leren. Ik wil altijd weer nieuwe dingen leren en mezelf verder blijven ontwikkelen. Ik heb jaren voor een effectenbedrijf gewerkt, maar ik merkte dat ik daar op een gegeven moment niks meer leerde. Daarom besloot ik om naast mijn baan een vierjarige hbo-studie psychologie te gaan volgen.” Nadat Nel haar diploma behaalde, besloot ze een functie te zoeken die beter aansloot op haar nieuwe skills. ,,In 2011 ben ik vervolgens gestart met een coaching opleiding, om vervolgens een jaar later als coach in de financiële wereld aan de slag te gaan. Daar heb ik tot 2018 als coach gewerkt.”

De afgelopen twee jaar heeft de ervaren coach veel tijd en energie gestoken in het organiseren en opzetten van haar eigen coachingsplatform: Nel Kes LifeCoaching. ,,Ik wil mensen helpen met hun stress- en burn-outproblemen en ik wil mensen helpen het beste uit zichzelf te halen.”

Door middel van persoonlijke begeleiding weet Nel haar cliënten weer op het rechte pad te krijgen. ,,Iemand die bijvoorbeeld dreigt in de knoop te komen – of daar al zit – omdat diegene moeite heeft met ‘nee’ zeggen, daar zijn gemiddeld zeven sessies voor nodig om de mindset van die mensen volledig juist te krijgen. Een serieuze burn-out is natuurlijk een ander verhaal. Dat kan drie maanden, maar ook zes of twaalf maanden duren voordat diegene zich weer goed voelt. Zoiets hangt echt van de persoon en de ernst van de burn-out af.”

Als afsluiting wil Nel een goede tip meegeven aan de lezers. ,,Zorg goed voor jezelf. Wanneer je dat niet doet en telkens doorgaat op wilskracht terwijl je moe bent, laad je nooit volledig op. Je blijft doorgaan en doorgaan tot je – net als bij een accu – leeg bent. Je moet leren je rust te pakken wanneer je lichaam dat nodig heeft. Opladen is essentieel.” Nel reikt de medemens daarbij graag de helpende hand.

Wat de financiële opties betreft, zijn er veel mogelijkheden als het gaat om LifeCoaching. ,,Bedrijven vergoeden deze vorm van coaching vaak voor personeel en ZZP’ers kunnen de kosten gedeeltelijk via de belasting terugvorderen. Ook voor particulieren zijn er mogelijkheden.”

Ga voor meer informatie naar www.nelkeslifecoaching.nl of bel 0621321795 of mail naar info@nelkeslifecoaching.nl