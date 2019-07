Opnames van finale “Best of 7” in PX

Alweer voor het vierde jaar is door Marleen Kras (coördinator van het cultureel lesprogramma op de scholen) en Marcel van Meel, cameraman van de LOVE, het programma “Best of 7” gemaakt. De LOVE was wederom bereid om dit project met de Volendamse basisscholen vorm te geven en een programma te maken in het kader van media en educatie.

De finale van “Best of 7” vond vrijdagmiddag plaats in PX, waar de leerlingen van groep 7 van alle scholen present waren om de ingezonden filmpjes van de tien deelnemende scholen te bekijken. De tien beste filmpjes, die door de leerlingen zelf zijn gemaakt, worden door een deskundige jury beoordeeld.

De uitzendingen van het programma “Best of 7” zijn vanaf zondag 7 juli, een hele week lang, vier maal daags op LOVE-TV te zien. De presentatie van de finale is in handen van Leendert Klein.