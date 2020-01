‘We steken veel vuurwerk af; dat is prima, maar kijk dan ook waar het belandt’

Opruimactie vindt navolging in de Broeckgouw

Afgelopen zaterdagochtend vond een tweede grote vuurwerk-opruimactie plaats in Volendam. Liesbeth Zwarthoed nam hiervoor het initiatief door een bericht te plaatsen op Facebook. Dit naar een voorbeeld van Kees Veerman, die een eerdere actie op touw zette. Om 10.00 uur ging een groep vrijwilligers aan de slag in Natuurpark de Broeckgouw, om het achtergebleven vuurwerkafval te verwijderen. Na twee uur opruimen, waren vele vuilniszakken vol met vuurwerkresten opgeruimd. De Nivo ging mee op pad.

Door Laurens Tol

Kees Veerman deelt de afvalgrijpers uit die hij heeft meegenomen in de kofferbak van zijn auto. Als iedereen is voorzien van een grijper, lopen de vrijwilligers in richting van het natuurpark.

De ene groep gaat de rechterkant op, de andere met Liesbeth Zwarthoed slaat linksaf. Zij kwam op het idee om de actie in haar buurt te organiseren. ,,Laatst zag ik een bericht op Facebook over de opruimactie van Kees Veerman op het middengebied. Met een groep mensen ruimde hij daarbij 1500 kilo aan afval op. Ik schrok zo erg van dat aantal. Dat bestaat niet op zo’n klein gebied, dacht ik. Zelf loop ik vaak met mijn hond door het natuurpark van de Broeckgouw. Daardoor zie ik vaak hoeveel vuurwerk en ander afval er ligt. Dat vind ik zonde van dit mooie park. Daarom besloot ik om er samen met andere mensen iets aan te gaan doen”, vertelt Liesbeth.

Verantwoordelijkheid

De opruimactie is niet bedoeld als statement tegen vuurwerk. ,,Ik heb van tevoren gezegd dat het niet uitmaakt of je voor of tegen vuurwerk bent. Iedereen mag meehelpen met opruimen. Het gaat erom dat het park weer schoon wordt. Zelf vind ik wel dat we een verantwoordelijkheid hebben. We steken met z’n allen veel vuurwerk af. Dat is prima, maar kijk dan ook waar het belandt. Wat je op je eigen straatje afsteekt, valt daar niet per se weer op neer. Door de wind en regen komt het vuurwerk overal terecht. Daar zit tegenwoordig ook veel plastic in, dat jaren blijft liggen.”

Intussen is Kees Veerman met zijn grijper bezig om vuurwerk en plastic te verwijderen uit een sloot. ,,Vroeger dachten ze dat plastic bleef liggen. Zo is het natuurlijk niet. Het vervalt tot minuscule deeltjes. In deze sloot valt het nog mee. Ik kan je ook plekken laten zien waar je met gemak twee zakken troep uithaalt. Met mijn vrouw ga ik regelmatig op pad om rommel op te ruimen. Toen er rond de jaarwisseling gigantische hoeveelheden vuurwerk met plastic in het milieu terechtkwamen, ging het mij storen. Ik ben toen begonnen met een opruimactie”, vertelt Kees.

Knetterballetjes

Even later stuit hij op een bank in het natuurpark, die lijkt te zijn verworden tot een hangplek voor jongeren. Kees stelt al het afval dat hij in de buurt vindt tentoon op het zitobject. Kort daarna ligt er een hoop met blikjes, vuurwerkresten en gebruikt verpakkingsmateriaal. ,,We zijn nu op één vierkante meter bezig en komen al zoveel troep tegen. Zo is het op elke centimeter. Het is werkelijk schrikbarend. Kijk, hier nog iets. Dit zijn de beruchte knetterballetjes. Hier liggen er miljarden van in ons milieu. We kunnen ze niet meer terugvinden, want ze zijn veel te klein.”

Wat Kees betreft mogen alle soorten van vuurwerk per direct worden verboden. ,,Ik ben absoluut voor een totaalverbod. Dat is makkelijker te handhaven dan dat je het vuurwerk gedeeltelijk aan banden legt. Ik zou het goed vinden als alleen de gemeente nog vuurwerk mag afsteken.”

Na afloop van de opruimactie komen de deelnemers weer samen bij het verzamelpunt aan de Den Oeverlaan. Minimaal twaalf vuilniszakken met vuurwerkresten en afval worden bij elkaar gelegd. Tevredenheid over het behaalde resultaat overheerst bij de vrijwilligers. Maar er is ook verbazing over de verontreiniging van het milieu in de buurt. Kees Veerman is zeker niet van plan om op te houden met opruimacties. ,,Ik ga ermee door en ook andere mensen mogen van harte meewerken. Samen staan we sterk, uiteraard. Geïnteresseerden kunnen zich bij mij opgeven. Mijn e-mailadres is: firmann.kase@gmail.com.”