Opstellen nieuwe expositie in het Museum

Maandag was een grote groep vrijwilligers van het Volendams Museum in de weer met de opstelling en inrichting van de nieuwe seizoententoonstelling. Op zaterdag 7 maart zal deze geopend worden door Jan Koning (van Teun).

Het belooft weer een prachtige expositie te worden, die deels in het teken van “75 Jaar Vrijheid” zal staan. Een originele Canadese legermotor heeft het museum in bruikleen gekregen voor deze expositie, die in een haventafereeltje verwerkt is. In een van de woonkamertjes is een voorstelling gemaakt van het Bevrijdingsfeest in Hotel Spaander.

Het winkeltje heeft een nieuwe inrichting gekregen en hier is nu een fotozaak in gekomen waar de bezoekers in Volendams kostuum op de gevoelige plaat vastgelegd worden. Ook wordt aandacht gegeven aan 100 jaar voetbal in Volendam.