Volendamse band ‘Yellow’ debuteert in lastige periode voor livemuziek

‘Optreden kan dus nog, ook in deze tijd'

Het is geen makkelijke tijd voor bands en muzikanten. Toch zijn er artiesten die juist deze periode aangrijpen om veel tijd te investeren in iets nieuws. Zo debuteerde de Volendamse band ‘Yellow’ twee weken geleden met een concert in de Jozef. Kort voor de coronacrisis begon, besloot een groep van ervaren muzikanten uit het dorp muziek te gaan spelen van de vooraanstaande Britse band ‘Coldplay’. Zij lieten zich niet ontmoedigen door de opgelegde beperkingen vanwege de huidige pandemie. De voorbije maanden werkten ze bijna voortdurend door aan hun repertoire, uiteraard met inachtneming van de geldende regels. Onlangs konden ze het resultaat hiervan tonen aan het publiek.

Door Laurens Tol





De band Coldplay staat bekend om haar energieke optredens voor grote aantallen mensen. Daarbij staat het ‘show-element’ voorop. Er is veel aandacht voor lichteffecten en de podiumpresentatie in het algemeen. Alles moet zo groot mogelijk klinken. De Volendamse muzikanten Jack Stroek (gitaar/zang), Ruud Nieuweboer (gitaar) en de broers Wim (gitaar) en Frans Keijzer (toetsen) werden door deze manier van spelen geïnspireerd. Al traden ze in de Jozef op voor een zittend publiek, aan hun show deden ze geen concessies. Speciale kleding, decorstukken en een neonlamp: alles was aanwezig. Men speelde alsof het voor een stadion was.

Twee weken later zijn de bandleden Ruud en Frans nog altijd enthousiast over hun debuutoptreden. In de woonkamer van Ruuds huis blikken ze terug. De vuurdoop van Yellow verliep volgens hen geslaagd. Met hun andere bands, respectievelijk Almost Famous en Tientje Los, zijn ze een groter publiek gewend dan het tachtigtal van onlangs. Toch mocht dit de pret niet drukken. Ruud vertelt: ,,Ik heb er nog altijd energie van, kan ik je zeggen. Natuurlijk speelden we voor weinig mensen, maar dat merk je niet of zo. Het publiek klapte ook mee en reageerde echt enthousiast. Wij gaven evenveel energie als voor een volle zaal en je zag dat iedereen van de band dat deed. Ik ben dus positief verrast over hoe leuk het was. Optreden kan dus nog, ook in deze tijd.”

‘Toen ik hoorde

dat ons optreden,

in maart van dit jaar,

niet doorging,

moest ik echt even

mijn werkkamer uit’

De Volendammers praten verder over de nog korte geschiedenis van hun nieuwe band. Een geschiedenis waarin zich nogal wat memorabele momenten in de wereld voordeden. Aanvankelijk zou Yellow voor het eerst optreden tijdens het evenement ‘Bestival’ in de PX. Afgelopen maart zou dit plaatsvinden. De band was hiervoor tot op de tanden gewapend, maar enkele dagen van tevoren gooide corona roet in het eten. De allereerste show werd afgelast. Dit nieuws was een tegenvaller voor de muzikanten.

Frans Keijzer: ,,Op de donderdagmiddag voor Bestival hoorde ik het tijdens een vergadering op mijn werk. Ik moest toen echt even de kamer uit, zo erg vond ik het.” Ruud reageert lachend: ,,Echt waar?” Frans: ,,Ja, mijn concentratie was volledig weg. De zaterdag ervoor had ik het er met een vriend al over op de dijk, dat het deze kant op dreigde te gaan. Maar dan heb je altijd nog hoop. Dat het echt niet doorging, was oud-Hollands gezegd: klote.”

De leden van Yellow waren voor even uit het veld geslagen. De intensieve voorbereiding leek voor niks te zijn geweest. Maar al snel herpakte men zich. Met name Frans en zijn broer Wim waren niet te stoppen. Ruud: ,,Er zit heel veel drive en enthousiasme in deze groep. Met name bij de gebroeders Keijzer. Zij zoeken alles tot in de puntjes uit en zijn daarmee altijd op en top voorbereid. Maar eigenlijk iedereen doet dat wel. Daarbij hebben we in Tom (drums) en Bas (basgitaar) Rutgers ook nog twee professionele mensen in de band. Zij zijn eveneens broers en komen uit Sint Pancras. Qua niveau trekken zij ons mee. Met dat alles bij elkaar opgeteld, gaat het snel met repeteren. We besloten om ons na het niet doorgaan van Bestival op iets anders te gaan richten.”

Een week na de annulering van dit evenement volgde de landelijke ‘intelligente lockdown’. Een uniek tijd in de historie. De angst voor het coronavirus was op dat moment waarschijnlijk het meest hevig. Met een groep muzikanten repeteren in een afgesloten ruimte behoorde toen niet tot de mogelijkheden. Maar de leden van Yellow bedachten toch een manier om bezig te kunnen blijven. Frans: ,,We hadden toen met z’n allen meteen het idee om te investeren in demomateriaal. Laten we dan ook goede video’s gaan schieten, zeiden we tegen elkaar. We namen toen drie liedjes op met beelden erbij.” Ruud vult aan: ,,Dit deden we op een bijzondere manier. Namelijk om de beurt. Frans speelde als eerste zijn partijen in en op het eind kwam Jack met zijn zang. Iedereen kreeg een tijdslot. De demo’s zijn te beluisteren via ons Instagram-account: ‘yellow.a.tribute.to.coldplay’.”

‘Er is in Nederland

maar één Coldplay-

tributeband, dat

biedt mogelijkheden’

Ruud en Frans vervolgen het gesprek met een lofzang op de band Coldplay. De groep is volgens hen een van de grootste muzikale gezelschappen van onze tijd. Daarmee verdiende de band een Volendamse tribute-act. Net als The Beatles, The Rolling Stones en Van Morrison die deze eer eerder toevielen. Frans vertelt als muzikant veel te leren van de muziek van Coldplay. Frans: ,,Ik denk dat veel mensen deze band best wel onderschatten. Ze denken dat het standaard popliedjes zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het nummer ‘Charlie Brown’. Daar zitten allemaal maatwisselingen in. Door te spelen in deze band leer ik ook steeds meer over sounds maken. Ruud: ,,We wilden met deze band weer eens wat nieuws doen. Zo werken wij ook met ‘backing tracks’, wat niet veel Volendamse groepen doen. Daarmee kunnen we wat meer beats en sounds laten horen. We willen het echt ‘groots’ maken en dat zie je niet zoveel.”

Het idee om een Coldplay-tributeband te beginnen, ontstond bij de broers Frans en Wim Keijzer. Zij wilden graag Ruud bij de groep betrekken, die samen met Wim ook de gitaarpartijen bij Almost Famous verzorgt. Volgens hen kon er maar één iemand de zanger worden: Jack Stroek. Deze ervaren vocalist die ook gitaar speelt, antwoordde volmondig ‘ja’ op het verzoek van Ruud en de broers Keijzer. Jack is waarschijnlijk het bandlid dat de meeste ‘vlieguren’ maakte. Hij speelde vele jaren door het hele land met: The Tribute To The Cats Band, X-Rog en Million Shoes. Bijzonder bij Yellow is dat zowel Wim en Frans, als Bas en Tom broers van elkaar zijn. Jack en Ruud zijn dit officieel niet. Maar de twee waren al vrienden en Ruud geeft aan dat zij de laatste periode ook officieus broeders zijn geworden door veel samen te spelen.

Frans en Ruud zijn er duidelijk over: het optreden in de Jozef smaakt naar meer. De band heeft ambities om ook buiten Volendam te gaan optreden. Er zijn voorbereidingen gaande om dit voor elkaar te krijgen. Frans: ,,Onze videomateriaal is bijna goed genoeg om te kunnen delen met boekers. Verder hebben we al contact met een aantal festivals en zalen uit de buurt waar we hopen te kunnen spelen.” Ruud: ,,We willen alle zalen gaan aanschrijven. Er is in Nederland maar één Coldplay-tributeband. Dat biedt mogelijkheden. Het is zien wat eruit vandaan komt. De wil en de energie is er in ieder geval om hier wat van te gaan maken.”