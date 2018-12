Optredens tijdens Kerstvieringen in de Mariakerk

Tijdens de vieringen op Kerstavond en Eerste en Tweede Kerstdag in de Mariakerk, was er muzikale en vocale ondersteuning van koren en zanggroepen. Het Parochiekoor zong op Kerstavond om 19.00 uur en Eerste Kerstdag om 09.30 uur. Op Kerstavond was om 17.00 uur de Kinderviering. Vooraf werden door Marco Koning, Lisa Mooijer en Geranne Tuijp enkele mooie kerstliederen gezongen.

Tijdens de laatste avondmis op Kerstavond werd de muziek verzorgd door Jordy Tuip, Sandrine Snoek en Shadee van Vlaanderen. Zondag om 11.00 uur zat de kerk afgeladen vol tijdens de Kerstviering met zang van de Proppies, die natuurlijk enkele nummers van hun album “Christmas with The Proppies” op prachtige wijze ten gehore brachten. Ook op Tweede Kerstdag was er tijdens de viering om 11.00 uur zang en muziek te beluisteren van Het Nieuwe Koor met een mooi Kerstrepertoire.