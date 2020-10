Oranje Verrassingsboxen voor sponsors FC Volendam

Donderdag was er een leuke actie van FC Volendam. Omdat de plaatselijke voetbaltrots niet met publiek mag spelen, werd besloten om met een Oranje Verrassingsbox langs te gaan bij alle sponsors. De aftrap van deze actie was met de FC-spelers Marco Tol en Boy Deul.

Zij gingen bij de topsponsors van FC Volendam langs in Volendam, t.w. HSB Bouw, Kras Recycling, Kwakman Groep en VAB Afbouw. Trainer Wim Jonk en de spelers Zakaria El Azzouzi en Nordin Bakker brachten de boxen in Purmerend naar Broekhuis en Groenhart.

In de verrassingsbox zitten hapjes, drankjes, een kijkcode voor FOX, items voor een ideale wedstrijdvoorbereiding, etc. FC Volendam steekt met deze actie haar sponsors een hart onder de riem in de tijden van verscherpte maatregelen rond corona.