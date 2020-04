Ortega nieuwe coach Garage Kil/Volendam

Mark Ortega is de nieuwe trainer van damesteam Garage Kil/Volendam. De Amerikaan speelde in het verleden als professioneel handballer in verschillende Europese landen en is assistent-bondscoach van het nationale team van de Verenigde Staten. Met zijn komst naar het vissersdorp neemt Ortega het roer over van interim-trainer Mark Neeft. "Mijn familie en ik zijn heel enthousiast om naar Volendam te komen."

Ortega’s loopbaan als speler bracht hem onder meer langs competities in Amerika, Duitsland, Spanje, Noorwegen en Egypte. Als trainer behaalde hij later de hoogst mogelijke certificaten, waaronder dat van IHF Master Coach.

Sinds 2014 is hij assistent-bondscoach van het Amerikaanse nationale team. In deze periode was hij actief op meerdere internationale toernooien, waaronder de IHF Continental Cup. Tussendoor was hij ook hoofdtrainer van United Handball en Los Angeles Team Handball Club.

Enthousiast

“Als speler en trainer heb ik inmiddels zowat de hele wereld rondgereisd”, vertelt Ortega. “Ik ben blij dat ik in Volendam nu voor langere tijd op een plaats kan zijn om met mijn familie te verblijven. Ik spreek de taal nog niet, maar weet dat de meeste Nederlanders ook goed Engels spreken. Al is dat voor mij natuurlijk geen excuus om de taal en cultuur niet te leren begrijpen. Mijn familie en ik zijn heel enthousiast om naar Volendam te komen.”

Familiegevoel

Ortega was inmiddels al meermaals voor korte tijd in het vissersdorp en kreeg zo een kleine impressie van KRAS/Volendam. “Ik merkte al snel dat er een sterk familiegevoel heerst en dat de club een rijke historie heeft. Je ziet overal in de sporthal foto’s aan de muur hangen van bekende spelers en de prijzen die hier gewonnen zijn. Dat sprak mij erg aan en ik hoop ook een bijdrage te kunnen leveren aan toekomstige successen.”

Forum Club Handball

Het contact met Ortega kwam op gang door de betrokkenheid van KRAS/Volendam in het Forum Club Handball, een organisatie die de belangen van Europese clubs uit het tophandbal vertegenwoordigt. KRAS/Volendam mocht hier na diverse Nederlandse kampioenschappen lid van worden. Vanuit de IHF en EHF ontstond een programma voor de Amerikaanse bond om de handbalsport daar bekender en succesvoller te maken. Ook Ortega speelde hierin een rol en kwam zo in aanraking met KRAS/Volendam.

Debuutseizoen

Met Garage Kil/Volendam komt Ortega komend seizoen uit in de Eredivisie. De Volendammers sloten de reguliere competitie af met een achtste plaats en waren in de nacompetitie goed op weg zich te handhaven in hun debuutseizoen. Ook plaatste de ploeg zich voor het eerst in de clubhistorie voor de halve finales van de NHV Beker. Door de maatregelen tegen het coronavirus werd het seizoen echter vroegtijdig beëindigd.