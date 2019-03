FC Volendam verliest in slotfase onterecht van SC Cambuur

FC Volendam moest vrijdagavond winnen van SC Cambuur om in de race te blijven voor een plaats in de nacompetitie. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en speelden in het begin aanvallend.

Gelegenheidsspits Paul Kok schoot in de 7e minuut op de paal. In de 30e minuut ging zijn kopbal net langs het doel. Vlak voor rust schoot Van Wermeskerken van Cambuur de bal op de kruising, zodat de ruststand 0-0 bleef. Na de pauze was Volendam de betere ploeg, maar de kansen werden niet benut. In de 79e minuut maakte Baly in het zestienmetergebied een overtreding en de penalty werd in tweede instantie benut door Hendriks. Vlak voor tijd schoot Nick Doodeman een vrije trap fraai in, maar doelman Xavier Mous redde fraai zodat het 0-1 bleef.