Oude Meesters Bottertochten geslaagd

Vorige week organiseerde het Oude Meesters seniorenproject samen met Vereniging Behoud de Volendammer Botters bottertochten voor senioren. Ondanks het slechte regenachtige weer waren de tochten een groot succes.

De Volendammer “Kwak” voer drie keer uit waarbij de ouderen genoten van echt Hollands vaarweer. Aan boord werden er mooie verhalen werden verteld over de gloriedagen van de visserij en de Zuiderzee. Verteller Bart Reindersma bracht de sfeer op gang met zijn muziek op accordeon en zijn vertellingen.

Het duurde niet lang of iedereen had wel een mooi verhaal te vertellen over vroeger. In het voorjaar van 2020 worden er weer bottertochten georganiseerd. Lijkt het je leuk dan mee te varen? Meld je aan via info@cbwedamvolendam.nl of bel 0299 36 33 28