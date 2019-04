Oude motorfietsen en brommers renoveren de grote liefhebberij van Fred Theunis

Fred Theunis, die woont in de Christiaan van Abcoudestraat, heeft zijn leven lang als automonteur gewerkt. Van zijn beroep heeft hij nu eigenlijk zijn grote hobby gemaakt.

Door Pius Schilder

Fred: “Ik heb altijd een hobby in sleutelen aan motoren gehad. Graag wilde ik oude auto’s renoveren, maar daar heb ik geen plek voor. Daarom ben ik maar aan het opknappen van motorfietsen en brommers begonnen. In 1982 ben ik begonnen met mijn motorproject en als eerste heb ik een DKW motor opgeknapt. In de loop der jaren heb ik al tientallen oude brom- en motorfietsen gerenoveerd. Als ze dan klaar zijn verkoop ik ze weer om weer een andere oude motorfiets te kunnen bekostigen. Het geeft me echt een kick om een oude roestige motorfiets op te knappen en weer als nieuw te laten rijden. Zo heeft ieder zijn hobby. Mijn broer kweekt duiven, een ander spaart postzegels of luciferdoosjes, maar sleutelen is mijn grote liefhebberij”.

49 Jaar automonteur geweest

Fred Theunis is altijd automonteur geweest. In 1969 begon hij in de garage van Louis Rijswijk (nu de Nissan-dealer Herman Schilder), daarna werkte hij enkele jaren in de garage van Paulus Tol, toen 20 jaar bij de Ford-garage van Jaap Tuijp. Vervolgens bij Van Lieshout aan de Julianaweg en samen met Jan Dorland had hij jarenlang een garagebedrijf in de Hyacintenstraat. Als laatste was er voor Fred Theunis het ‘grote werk’ in de garage van Renault Trucks in Amsterdam, waar hij tot aan zijn pensioen (vorig jaar) gewerkt heeft. Maar het sleutelen aan motoren blijft trekken. In het schuur achter zijn woning liggen de onderdelen van twee oude motorfietsen en een Zündapp bromfiets, die hij nu helemaal nieuw aan het opbouwen is. Als hij even tijd heeft, is hij in het schuur bezig om aan zijn bromfietsen te sleutelen.

Jarenlang motorenproject

Momenteel is Fred Theunis bezig met het opknappen van een Zündapp uit 1971. “Die heb ik gekocht als schroot. Deze bromfiets stond 17 jaar lang onder een steg aan het Noordeinde en was in zeer vervallen staat. Ik maak hem weer helemaal in nieuwe staat, mooier als Bruin Bien ze ooit verkocht heeft. Ik kan er nu tijdelijk niet mee verder omdat de tank verchroomd wordt. Daar moet ik dus nog even op wachten. Maar ik hoop van de zomer met de Zündapp te kunnen rijden”.

Fred is ook bezig met het opknappen van een uniek model motorfiets, namelijk een Royal Enfield uit 1927. “Twintig jaar geleden zaten we in Doorn in een restaurant te eten. Daar zag ik deze Royal Enfield motorfiets uit 1927 te koop staan in de tuin. De dag erna heb ik hem opgehaald met de aanhanger achter de auto. Deze motorfiets van Britse makelij ben ik helemaal aan het opknappen. De tank was in zo’n slechte staat dat deze helemaal vernieuwd moest worden. Daarbij heb ik hulp gekregen van mijn maat Kees H. uit Edam. Die heeft de tank perfect in elkaar gelast. Die moet nu geschuurd en met verf gespoten worden. Voor zover bekend is dit het enige exemplaar in Nederland. Het chassisnummer heb ik doorgegeven aan de Royal Enfield-club in Nederland en een dergelijk model is hier niet bekend. Er zijn er nog maar een paar van in de wereld. Al 20 jaar ben ik af en toe bezig met het opknappen van deze motorfiets, maar daar gaat veel tijd in zitten”, vertelt Fred. In zijn schuur heeft hij ook nog een Sparta motorfiets uit 1951 staan, die nog in redelijke staat is. Deze Sparta heeft hij overgenomen van een vrouw uit Moordrecht. Haar man was bezig met het renoveren van deze motorfiets, maar die is overleden. Via-via kwam de vrouw in contact met Fred Theunis en die heeft de Sparta-motorfiets overgenomen om hem weer helemaal te reviseren net als de Zündapp-bromfiets.

Jawa-motorfiets uit 1952 is weer als nieuw

Vorig jaar is de renovatie van een 250 cc Jawa motorfiets uit 1952 gereed gekomen. Fred: “Deze heb ik in een kist in Broek in Waterland aangetroffen. Toen ik hem kocht zeiden ze: ‘Wat moet je hier nou nog mee?’ Ik heb er drie jaar werk aan gehad om de motorfiets weer in oude staat te krijgen. Het duurde wat langer omdat er af en toe uit Tsjechië nieuwe onderdelen opgehaald moesten worden. Maar het renoveren van deze Jawa is gelukt. Ik heb al diverse ritjes met deze motorfiets gereden en deze is nu in nieuwstaat”.

Ultieme doel een oude Harley Davidson opknappen

Van zijn beroep als automonteur heeft Fred Theunis nu zijn hobby gemaakt, en dan speciaal het sleutelen aan oldtimer motorfietsen en brommers. “De oude technieken die gebruikt zijn bij het maken van de motoren, dat spreekt me nog het meeste aan. De eenvoud en simpelheid van de motoren, zonder computers. Mijn ultieme doel is om ooit een oude Harley Davidson op te kunnen knappen. Die hoop ik nog eens voor een redelijke prijs op de kop te tikken, maar ze zijn bloedduur. Maar het moet een hobby blijven en niet te duur worden, dan is het niet leuk meer qua financiën. Verder ben ik ook nog bezig om aan een oude Kreidler bromfiets te komen. Dan heb ik een Zündapp en een Kreidler-brommer. De Jawa oldtimer wil ik graag houden. Ik zie wel wat er op m’n pad komt. Stel dat ik een Harley Davidson kan kopen en er komt een goed bod…. Als ik alle brom- en motorfietsen gehouden had die ik gerenoveerd heb, had ik er een stuk of veertig gehad. Al vanaf 1982 ben ik met deze motorhobby bezig en ik heb er nog steeds erg veel plezier van”.