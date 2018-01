Ouder & Kindgym Beweegdiploma St. Mauritius

Zondagmorgen 14 januari was er weer een Nijntje Beweegdiplomafeest voor de jongste leden van St. Mauritius. Kinderen die bepaalde vaardigheden zelfstandig beheersen, komen in aanmerking om het diploma te halen.

Zo was er die morgen dus een mooi feest voor 18 peuters onder leiding van juf Sharon van Scheppingen, juf Thea Tol en juf Marga Schilder. Zij hebben zich voor de ouders, opa's en oma's van hun beste kant laten zien en allemaal zijn ze met vlag en wimpel geslaagd.

Over 6 maanden kijken we weer welke kinderen er dan in aanmerking komen voor het Beweegdiploma! Onze Ouder & Kind gymlessen zijn op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend.