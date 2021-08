Mark Tol (de Bok) van het Volendammer Kermis Hit Festival blij met editie 2021

‘Ouderwetse kermissfeer moet gewoon blijven bestaan’

Het is met stip het gezelligste stukje cultureel erfgoed dat we in Volendam kennen, de rits aan feestelijke kermismuziek die elk jaar weer op eigen bodem wordt geproduceerd. Van oude klassiekers als De jukbonk, Dikke koek, Moekookeh, Rechtop in ‘t pannetje en Als me Stoepie maar Skoan is, tot meer actuele hits van bands als Volledam, de Pietels en De Oardegaitjes.

Door Leonie Veerman

Wat in de jaren negentig ooit begon als een handjevol losse kermisnummers van verschillende lokale artiesten werd in 1997 voor het eerst samengevoegd in een officiële kermis-cd. In de jaren die daarop volgden namen Jaap Tol (de Bok) en Wim Westendorp het elk jaar weer op zich om van deze jaarlijkse productie een succes te maken. Na het overlijden van Wim in 2012 nam Jaap zijn zoon Mark zijn rol over.