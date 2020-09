Overdracht van nieuwe Mercedes brandweerwagen

Een feestelijk moment was er maandagavond bij de start van de wekelijkse oefenavond van de Brandweer Volendam. Om 19.30 uur kwam de nieuwe Mercedes brandweerwagen met loeiende sirenes aanrijden over de Julianaweg naar de kazerne.

Dit voertuig is ter vervanging van de oude Volvo brandweerwagen, die na 11 jaar aan vervanging toe was. Deze Volvo kan nog 3 jaar mee en gaat naar het corps van Krommenie. Enkele weken geleden werd ook de rode bus, die als combinatievoertuig ingezet wordt bij een uitruk, vervangen.

De nieuwe Mercedes brandweerwagen is voorzien van een Water Transport Systeem, ook wel genoemd ‘Groot Watertransport’. De Mercedes brandweerwagen kan met de WTS 8.000 liter water per minuut transporteren naar de spuitwagens of hoogwerkers.