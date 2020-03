Overeenkomst getekend voor realisatie Scheepswerf

Woensdag ondertekenden de wethouders Vincent Tuijp en Hans Schütt de overeenkomsten met de architect en aannemer voor het bouwteam. Bert Verweij plaatste zijn handtekening namens TBE-ZA architecten en Kees Tol namens Klies en Jozefbouw.

Met het bouwteam zet de gemeente Edam-Volendam de volgende stap in de voorbereiding voor de realisatie van de scheepswerf met social firm op het Slobbeland. Wethouder Schütt stelde: “Een heel langdurig project gaat nu eindelijk van start. Dit wordt een nieuwe parel en daarmee versterken we het toeristisch product Volendam”.

Kees Tol van Klies en Jozefbouw vertelde: We zijn er trots op dat we onderdeel zijn van het team”. Het bouwteam gaat nu aan de slag voor een ontwerp samen met de toekomstige huurders. De planning is dat de start van de bouw medio 2021 zal zijn.