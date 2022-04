Overweldigende belangstelling voor Operakoor

Er waren zo’n tweehonderd stoeltjes neergezet, maar op het moment dat Jan Dulles in klederdracht het begin van het optreden van het Volendams Operakoor aankondigde, hadden misschien wel duizend mensen plaatsgenomen in de Gallery Dome. Dat overweldigde ook Piet de Boer (kwatta), die telkens de aria’s aankondigde.

Het publiek genoot van de diverse slavenkoren en drinkliederen, met tussendoor een woord van Eric van Teijlingen. Een sopraan trad op, er was een prachtig duet en het slotakkoord was voor Jan Dulles, ondersteund door het voltallig koor. Na twee jaar zonder optreden en een ‘ongevierd’ 70-jarig jubileum, wachtte het VOK in eigen dorp een staande ovatie.