Paadje bestraat bij parkeerplek aan de Tjalk

Sinds kort is een nieuwe parkeerplaats aangelegd bij de brug naar de Tjalk (nabij de Spinmolen). Op verzoek van de omwonenden is er een smal pad aangelegd aan de rand van dit parkeerterreintje.

Omdat de automobilisten niet bij de laadbak konden komen vanwege de struiken die er geplant zijn, is dit euvel nu opgelost met een smal tegelpaadje. De één vindt het geweldig en de ander fronst er de wenkbrauwen bij op.

Het is namelijk wel zaak dat de bestuurders hun auto niet te ver vooruit of achteruit inparkeren, want dan staan de auto's over het paadje, zodat men dan eigenlijk weer terug bij af is.