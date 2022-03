Paal en keeper staan Volendamse zege in de weg bij VVV

FC Volendam is bij VVV Venlo op 0-0 blijven steken. In de aanloop naar drie cruciale duels tegen Excelsior, FC Emmen en ADO Den Haag stond de paal twee keer een Volendamse goal in de weg, waarbij aangetekend dat VVV ook de paal raakte en enkele keren gevaarlijk was.

Door Eddy Veerman

Walid Ould-Chikh wordt uit balans gebracht in de zestien maar krijgt geen strafschop Foto Fred Rotgans

In het knusse en uitstekend gevulde Stadion De Koel, waar FC Volendam in haar historie enkele fraaie successen vierde, speelde er ook een dorpsgenoot in de basis bij de thuisploeg: Kees de Boer. Bij FC Volendam begon Barry Lauwers tussen de palen omdat Filip Stankovic, de laatste weken in bloedvorm, ziek was.

Vroeg uitvallen van Sedlacek. Direct daarna ontstond een kans voor de bezoekers, maar Robert Mühren kopte net naast. Diezelfde Mühren kon daarna dreigend worden, maar Bilal Ould-Chikh speelde de bal niet op het juiste moment, waardoor het schot van de spits geblokt kon worden. In de vijftiende minuut was er een goede aanval van Volendam, waarbij Daryl van Mieghem een goed schot loste en de keeper de bal tot corner tikte. Daarna drukten de bezoekers richting het Volendamse doel. Dat was dreigend maar leverde vooralsnog geen Limburgse kans op.

In de twintigste minuut was Volendam wel twee keer dicht bij de openingsgoal. Eerst redde doelman Van Crooij op een volley van Bilal Ould-Chikh, even later leek Mühren de 0-1 binnen te tikken. Leek, want hij werd afgevlagd vanwege buitenspel. Een minuut later ging Walid Ould-Chikh een één-twee aan en kwam rond de zestien in goede uitgangspositie voor een schot, dat over ging. Wéér een minuut later kwam Mühren vrij aan de zijkant, maar in plaats van zelf af te ronden koos hij voor het zoeken van een medespeler, wat niet tot het gewenste resultaat leidde.

Daarna hadden de broers Ould-Chikh beide een imponerende dribbels. Bilal werd onderuit gekegeld, wat geel en een vrije trap op randje zestien (Van Mieghem/hoog over) opleverde, Walid zocht in plaats van zelf te schieten Gaetano Oristanio en dat liep vast.

In de 33e minuut werd VVV pas echt gevaarlijk, toen Dean James de bal inleverde. Lauwers werd op de proef gesteld met een hard schot en redde bekwaam. Tegen het einde van de eerste helft veerde de Venlose aanhang op, toen Kees de Boer in het strafschopgebied opdook en zijn medespeler Sam van Dijk op de vijf meter lijn dacht te kunnen scoren, maar Boy Deul gooide zich er voor. Aan de overkant werd Oskar Buur, de Scandinavische debutant bij de FC, goed gelanceerd, maar in alle vrijheid raakte hij de bal verkeerd bij zijn voortzetting richting Mühren.

Wim Jonk liet Buur, die bij het rustsignaal zichtbaar gekwetst was, in de kleedkamer achter, Franco Antonucci kwam er in. De tweede helft was net een minuut oud, toen Walid Ould-Chikh, naar de rechtsbackplaats verhuisd, een pass verzond naar de wegspurtende Mühren, na wiens knal doelman Van Crooij alleen nog maar het geluid van het aluminium hoorde. Via de binnenkant van de paal spatte de bal het veld weer in. In de tegenstoot dribbelde El Azrak fraai langs wat Volendammers en kreeg de beste VVV-kans, maar zijn poging ging recht op doelman Lauwers af.

De thuisclub zakte net als voor de rust helemaal in en liet Volendam de bal. In de 64e minuut bofte Volendam. Na een afgeslagen bal reageerde Bilal Ould-Chikh niet en Yoeri Schroijen wel. De linkspoot waagde een poging met rechts en zag de bal tot ontzetting van het Limburgse publiek op de paal belanden. Vijf minuten later heerste er juist weer paniek voor het Venlose doel, twee keer scheerde de bal net voorbij, zonder dat er een Volendamse voet tegenaan werd gezet.

In de 74e minuut zag Van Crooij de bal weer voorbij suizen, na een schot met veel curve van Bilal Ould-Chikh, maar opnieuw stond de paal een doelpunt in de weg. Aan de overkant hield alles wat Volendam was ook de adem in, toen Nick Venema in de counter werd weggestuurd. De bal ging langs doelman Lauwers, maar Benaissa Benamar kon nog voor de doellijn opruimen. Even later dook El Azrak op voor Lauwers, die snel uit zijn doel kwam en een nederlaag voorkwam.

In de 85e minuut was er een teleurstellend moment voor Kees de Boer, die de ingevallen Joshua Vertrouwd onderuit haalde en dat betekende zijn tweede gele kaart, waardoor de thuisploeg de slotfase met tien man in ging. Het leidde voor Volendam tot een mogelijkheid voor Antonucci, maar zijn inzet werd onderweg aangeraakt, waardoor een corner restte. Volendam kreeg nog één grote kans, maar Van Crooij had een miraculeuze redding op een kopbal van Boy Deul.