Paashaas deelde Paashazen uit in het Havenhof

Clown Peppino (Kees Tuijp) was woensdagmiddag als Paashaas verkleed naar het binnenplein van winkelcentrum Havenhof gekomen. Aan het winkelend publiek deelde de Paashaas tussen 14.00 en 17.00 uur chocolade Paashazen uit.

De ballonnenkraam had de Paashaas ook opgesteld bij het koffieterras en de Italiaanse ijssalon van Cees van Westen en aan de kinderen werden fraaie (Paas)ballonfiguren uitgedeeld. Vele kinderen liepen glunderend met een mooie ballon en de chocoladelekkernij rond in het Havenhof. De voorbijgangers werden door de Paashaas aangesproken en zij lieten zich maar al te graag verwennen met de aangeboden lekkernij. Het was weer een geslaagde actie van de winkeliersvereniging Havenhof.