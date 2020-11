Pakket- en Briefautomaat PostNL geplaatst in Volendam

Woensdag is naast BP-Tankstation Molenaar aan de Julianaweg de eerste Pakket- en Briefautomaat in Waterland geplaatst. Deze werd in gebruik genomen door Diana Lansu (projectmanager PostNL). Bij de PBA kan men brieven en pakketten afgeven of ophalen.

De klanten kunnen zelf aangeven bij welk punt ze hun postpakket willen afhalen. Dat kan bij het Nivo Businesspoint van PostNL in de Burg. van Baarstraat 42, Primera, Vojafix (Zuideinde) of Schreuder (Marinapark). Nu dus ook bij de Pakket- en Briefautomaat bij BP.

Om de lockers te openen krijgen de klanten per telefoon of e-mail een code door via PostNL. De pakketten of brieven blijven dan maximaal 3 dagen in de PBA. Volendam had dus de primeur met de eerste PBA in Waterland. Meteen na de plaatsing was deze operationeel.