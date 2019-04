Palmpaasstokken optuigen in het Parochiehuis

Zondag was in de Mariakerk op Palmzondag weer de Palmpaasintocht. Voorheen werd deze verzorgd door de kinderen van basisschool De Zuidwester. Deze school is echter gesloten en dat zou betekenen dat er geen Palmpaasintocht meer plaats kon vinden.

Kapelaan Goos ging er vorig jaar achteraan en hij wist toen een grote groep kinderen te benaderen om de Palmpaasintocht toch te kunnen houden. Ook dit keer was er best veel animo voor. Donderdagmiddag waren er een 30-tal kinderen naar het Parochiehuis achter de Mariakerk gekomen om samen met enkele ouders de Palmpaasstokken te versiering. Vrijdag om 15.30 uur waren er weer zo’n 25 jongens en meisjes creatief aan het werk. De houten kruisjes zijn weer gemaakt in de werkplaats van Nieuw Leven, die dit opnieuw gratis-en-voor-niks verzorgde.