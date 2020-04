Palmtakjes en biechtgelegenheid

Komend weekend worden de palmtakjes gezegend en daarna kunnen deze in de Mariakerk worden afgehaald. Te beginnen zondag a.s. worden er daar twee manden neergezet op gepaste afstand, en deze worden bijgevuld wanneer ze leeg zijn.

Neem de hygiënemaatregelen en juiste afstand in acht. Voor de palmtakjes bij de Zorgcirkel draagt pastoor van Teijlingen zorg.

Er is nog steeds elke zaterdag gelegenheid om te biechten van 16.30 tot 17.30 uur, maar vanwege het bewaren van de juiste afstand tot elkaar nu niet in de biechtstoel maar in de pastorie van de Vincentiuskerk!

Parochie HH. Maria en Vincentius