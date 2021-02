Parkeergarage door sneeuw geblokkeerd

Door de harde wind en sneeuwval in de nacht van zaterdag op zondag waren er op talloze plaatsen sneeuwduinen ontstaan. Ondanks het koude winterweer en de harde oostenwind, gingen de supermarkten toch open.

Bij Dirk van den Broek in de Hyacintenstraat konden de automobilisten zondag niet de parkeergarage inrijden. Voor de in- en uitrit hadden zich hoge sneeuwhopen gevormd waar niet overheen of door gereden kon worden. Voor een parkeerplaats moest even verderop gereden worden.

Het parkeerterrein van DEEN in de Van Baarstraat was door een sneeuwduin voor de inrit eveneens moeilijk te bereiken. De strooi- en schuifwagens van de gemeente reden de hele dag af en aan om de wegen enigszins begaanbaar te maken.