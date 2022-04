Bedrijf in Beeld

Pascal van der Woude ‘Volendammer Makelaar’ aan de Costa del Sol in Spanje

Makelaardij STARTGROUP opende bijna 20 jaar geleden zijn deuren in de buurt van Marbella, Spanje. Pascal van der Woude is één van de eigenaren van STARTGROUP Real Estate. Deze makelaardij heeft nu 2 kantoren die gevestigd zijn aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje. Het hoofdkantoor is gevestigd in Calahonda, in de gemeente Mijas en het tweede kantoor is gelegen in Torrequebrada, in de gemeente Benalmadena.





“Na te zijn opgegroeid in Volendam, ben ik in het begin van de jaren ´90 naar Spanje vertrokken om mezelf in 1998 definitief te vestigen aan de Costa del Sol. In 2001 ben ik begonnen als makelaar bij één van de grootste makelaarskantoren aan de Spaanse zuidkust, en vanaf 2005 ben ik samen met mijn huidige compagnon STARTGROUP begonnen”.

Vanuit onze kantoren in Mijas en Benalmadena bieden we een uitgebreide service aan. Deze bestaat uiteraard in eerste instantie in het vinden van uw ideale woning. We hebben een ruim aanbod aan appartementen, geschakelde huizen en vrijstaande villa's in verschillende prijscategorieën. Via STARTGROUP bieden we zowel bestaande woningen als nieuwbouwprojekten aan! Ons gehele aanbod kunt u vinden op www.startgroup.com

Hoe gaan we te werk?

Na het eerste contact zullen we een selectie woningen naar u sturen in de door u gewenste omgeving in de aangegeven prijsklasse.

Als er een aantal interessante woningen gevonden zijn, maken we de afspraak in Spanje om deze te bezichtigen. Jullie worden dan opgehaald van het vliegveld of hotel/accommodatie.

Als de juiste woning gevonden is begeleiden we de koper gedurende het hele proces van de aankoop.

Na de aankoop kan STARTGROUP ook assisteren bij een eventuele verbouwing, verhuur van de woning of het dagelijks onderhoud van de woning via onze PropertyCare afdeling, zodat u zorgeloos van uw appartement of villa kunt genieten!

Veelgestelde vragen:

Welke papieren heb ik nodig om een huis in Spanje te kopen? Naast een geldig paspoort dient u een Spaanse bankrekening en een NIE nummer te hebben (fiscaal nummer)

Wat zijn de bijkomende kosten bij het kopen van een huis in Spanje? Voor een bestaande woning zijn de extra kosten 10% van de aankoopprijs en bij nieuwbouw 13%.

Kan ik een hypotheek krijgen in Spanje? Ja! De eisen zijn vergelijkbaar voor een aankoop in Nederland en het maximum te lenen percentage is 70%.

Kan ik mijn woning ook verhuren? Ja, maar de woning dient dan wel een vergunning te hebben welke bij de gemeente aangevraagd kan worden.

Verder is STARTGROUP de exclusieve makelaar voor enkele nieuwbouwprojecten in de regio tussen het vliegveld in Malaga en Marbella. Dus bent u op zoek naar een woning of investering aan de Costa del Sol, dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Ook werken wij samen met Nederlandstalige advocaten die ervoor zullen zorgen dat de gekozen woning vrij is van schulden en dat alle benodigde vergunningen en licenties in orde zijn, zodat jullie zonder zorgen kunnen genieten van de Spaanse leven en het zonnetje!

Mocht u verdere vragen hebben of bestaat er al interesse in een woning aan de Costa del Sol, dan kunt Pascal rechtstreeks bereiken via e-mail:

pascal@startgroup.com of telefoon en Whatsapp +(34) 666412494.

Ook komt Pascal van der Woude nog regelmatig naar Volendam om familie en vrienden te bezoeken. Dan bestaat ook de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek!