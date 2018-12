Pasjessysteem op ondergrondse afvalcontainers

In de gemeente Edam-Volendam worden steeds meer ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Zo werden vrijdag op de brug tussen de P.C. Hooftgracht en de Boezelgracht (op het middengebied), naast de glascontainer, twee ondergrondse containers voor het restafval geplaatst. In het nieuwe jaar komen deze containers in gebruik. I

In de Kielstraat werden bij de huurappartementen van “De Vooruitgang” de twee afvalcontainers voorzien van scanapparatuur voor het pasjessysteem. Dit zal in 2019 ingevoerd worden. Alle inwoners krijgen over twee weken een pasje thuis gestuurd voor de afvalbakken die met de pasjes geopend kunnen worden. Er komt dan tevens een brief bij waarin uitgelegd wordt wat het inhoudt en hoe het nieuwe systeem werkt.